Nicușor Dan: E clar că pentru a scăpa Bucureștiul de administrația PSD nu trebuie să divizăm voturile de dreapta (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de USR-PLUS și PNL pentru funcția de primar general al Capitalei a declarat, luni, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că formațiunile de dreapta nu trebuie să ajungă la o divizare a voturilor pentru că astfel PSD-ul nu va putea fi învins în competiția electorală.

”E clar că pentru a scăpa Bucureștiul de administrația PSD-Firea nu trebuie să divizăm voturile de dreapta. (...) E clar că după PSD-ul Ordonanței 13, după PSD-ul lui 10 august sunt niște primari care încearcă o distanțare de PSD. Nu este nicio alianță a răului, e pur și simplu instinctul de conservare al unor oameni care înțeleg că PSD în București, în acest moment, nu este ceea ce vor bucureștenii. (...) Este un principiu în politică. În momentul în care votanții tăi își spun să faci ceva, tu trebuie să faci tot ce ține de tine ca să faci lucrul ăla. Există un număr mare de bucureșteni care s-au săturat de administrația PSD-Firea și vor ca această alianță electorală să existe pentru ca primarul general și cât mai mulți primari de sector să fie din partidele din actuala opoziție. Eu sunt optimist că liderii politici din partidele acestea vor avea înțelepciunea, cum au avut-o în luna martie, când puțină lume se aștepta ca ei să agreeze un candidat unic la Primăria Capitalei, în persoana mea”, a spus Nicușor Dan.

Candidatul la funcția de edil al Capitalei a vorbit și despre faptul că Robert Negoiță și Victor Ponta au format Alianţa Pro Bucureşti 2020.

”Este o retincență la PSD în România și în București. Robert Negoiță este un om care are o intenție de vot mare în Sectorul 3, a simțit că eticheta de PSD îi face rău, omul mai vrea un mandat la Primăria Sectorului 3 și s-a dezlipit de eticheta PSD. Asta e tot. Nu e o conspirație mondială împotriva Gabrielei Firea”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă ce se întâmplă acum îm "laboratoarele candidaturilor la București" prefațează viitoarea guvernare a României, Nicușor Dan a răspuns: "Eu cred că da. Se întâmplă în ultimii ani în România că cine câștigă alegerile locale dă guvernarea. Sondajele spun că PNL împreună cu USR-PLUS și PMP, la nivel național, au undeva la 60%, deci e foarte logic ca viitoarea guvernare națională să fie în jurul acestor partide și a PNL-ului care este partidul cel mai mare. Pe mine, ca și candidat la Primăria Bucureștiului, lucrul ăsta mă interesează foarte tare, pentru că Bucureștiul are probleme mari și o parte din problemele astea trebuie rezolvate printr-o colaborare dintre Primărie și Guvern. Un exemplu este extinderea metroului. Alt exemplu pentru care există fonduri europene este metroul de suprafață pe infrastructura CFR, alt eexemplu este șoseaua de centură pe care n-am fost în stare să o facem în 30 de ani".

Tot luni, Nicușor Dan a atras atenția asupra faptului că primarii PSD de la sectoarele din Capitală au prima șansă la alegerile locale din 2020 acolo unde partidele de opoziție nu merg cu o formulă comună și nu reșesc să propună candidați unici.

