Nicușor Dan: E comic faptul că Firea mă acuză că l-am pus pe Bold arhitect-șef al Capitalei, deși chiar ea l-a numit în funcție / Eu nu am venit la PMB să apăr nelegalitățile din mandatele trecute (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a remarcat oarecum amuzat faptul că predecesoarea sa, social-democrata Gabriela Firea, l-a acuzat că l-a numit arhitect-șef al Capitalei pe controversatul Adrian Bold, deși chiar ea a semnat această numire cu o zi înainte să-și încheie mandatul. Dan a mai declarat, pentru B1 TV, că a oprit acțiunile de apărare ale Primăriei pe anumite litigii vizând autorizații pe care el le consideră nelegale, deoarece „nu am venit aici ca să apăr nelegalitățile din mandatele precedente”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Nicușor Dan, reacție după ce Gabriela Firea l-a acuzat că l-a numit arhitect-șef al Capitalei pe controversatul Adrian Bold

„Eu am spus trei lucruri când am început mandatul ăsta, acum 20 de zile, și azi am avut o primă conferință în care am spus ce am făcut în intervalul ăsta. Am spus că Primăria are trei urgențe: o urgență pe criza sanitară, pe apă caldă - căldură și o urgență pe situația financiară și am făcut un bilanț pe fiecare dintre ele. Acum, doamna Firea a mai făcut o postare în care m-a acuzat că l-am angajat pe arhitectul-șef Bold. Ca să facem istoria: Adrian Bold a fost arhitectul-șef al Capitalei încă de prin anii 2004-2005-2006, el a fost demis de două ori, de Sorin Oprescu și de Gabriela Firea, dar niciunul nu a găsit motivele corecte pentru demitere sau nu au făcut actele corecte de demitere și Bold s-a dus în instanță și a câștigat.

Acum, eu am spus că o să-l demit, dar am nevoie să văd ce au costatat cele două instanțe care l-au repus în funcție și să fac o cercetare mult mai bună pe autorizațiile nelegale pe care le-a emis. Ce e comic aici e că Gabriela Firea, care mă acuză pe mine că l-am numit, ea însăși, pe semnătura ei, l-a numit cu o zi înainte ca eu să mă preiau mandatul, pe 28 octombrie. Poate a semnat și alte acte de care nu știe că le-a semnat... Am și pus pe Facebook actul din 28 octombrie prin care l-a numit pe Adrian Bold arhitect-șef al Capitalei”, a declarat Nicușor Dan în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Nicușor Dan: E comic că Firea mă acuză că l-am pus pe Bold arhitect-șef al Capitalei, deși chiar ea l-a numit în funcție

S-a urcat în metrou, când a văzut ceva cu totul NEAȘTEPTAT. I-a stat inima în loc: „Doamne ferește, este URIAȘ” (FOTO)

Nicușor Dan: Eu nu am venit la Primăria Capitalei să apăr nelegalitățile din mandatele precedente

Nicușor Dan a mai susținut că ne putem trezi că s-au semnat autorizații de construcție nelegale pe ultima sută de metri a fostei administrații PSD a Capitalei.

„Nu vreau să vorbesc foarte mult de ele, pentru că sunt demersuri juridice pe ele. Unul din lucrurile pe care le-am anunțat azi că le-am făcut în aceste 20 de zile e că mai multe procese prin care cetățeni sau asociații sau alte organisme contestau legalitatea autorizațiilor sau a documentațiilor de urbanism date în mandatul anterior, din rutină departamentul juridic le apăra și am oprit aceste apărări acolo unde am considerat că autorizațiile au fost date nelegal, că nu am venit aici ca să apăr nelegalitățile din mandatele precedente”, a mai declarat Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.