Nicușor Dan: E legitim și logic ca PMP să aibă propriul candidat la Capitală. Lupta va fi între PSD și anti-PSD

Nicușor Dan, independentul susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, este de părere că decizia PMP de a avea candidat propriu în cursa pentru postul de primar general al Bucureștiului este și legitimă, și logică.



„E legitim, e logic ce face PMP, să aibă propriul candidat. Lupta va fi între PSD și anti-PSD, eu cred că electoratul va înțelege acest lucru”, a declarat Nicușor Dan, care a mai adăugat că, în timpul negocierilor politice, „toată lumea a fost de bună credință, dar s-a întâmplat să nu se îmbine ce vor unii, ce vor alții (...) se întâmplă în viață”.

Poziția lui Nicușor Dan vine în contextul în care PMP a anunțat că va avea un candidat propriu în cursa pentru Primăria Capitalei, în persoana fostului președinte și primar general Traian Băsescu, ca urmare a deciziei USR-PLUS de a bloca intrarea formațiunii în alianța pe care au creat-o cu PNL pentru alegerile locale din București.

„Care e recomandarea colegilor noștri de dreapta? Să nu candidăm, să ne desființăm ca partid? Ce trebuie să facem? Să ne radiem din registrul partidelor? Care e soluția pe care o văd ei?”, s-a întrebat retoric Traian Băsescu, luni, în direct pe B1 TV, unde a mai adăugat că „PMP este un partid legal înființat, este un partid care de la înființare și până acum a trecut pragul la toate alegerile și întotdeauna a candidat singur, niciodată în alianțe. Am vrut să fim într-o alianță acum. Nu s-a putut și eu nu îi judec pe cei care au decis că nu se poate, dar nici nu ne poate cere nimeni să nu avem candidați. Vom avea candidați și la Primăria Capitalei, și la consiliu, și la sectoare, și la consiliile de sector”.



PNL și USR-PLUS au ajuns la un acord pentru o formulă comună la alegerile locale din Capitală, cu Nicușor Dan în rol central, ca propunere a celor trei formațiuni pentru principalul post de edil din țară, cel de primar general al Bucureștiului.

„Astăzi avem de dat o veste bună pentru bucureșteni. Dreapta modernă, pro-europeană s-a unit într-un proiect comun pentru București. După săptămâni de discuții, de analize, de evaluări, partenerii din USR-PLUS, împreună cu noi, cei din PNL, am hotărât că împreună cu putem să oferim un viitor mai bun pentru București și o viață de calitate mai bună pentru fiecare bucureștean. Proiectul care ne-a unit este un proiect care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes și de dedicare față de interesul bucureșteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat Bucureștiul. Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit. Bucureștiul trebuie guvernat de oameni care iubesc Bucureștiul, de oameni capabili, de oameni cinstiți, de oameni dedicați servirii interesului public, de oameni care au capacitatea de a oferi cele mai bune soluții pentru servicii de calitate, pentru o viață mai bună în București. Astăzi, am decis în forurile statutare că vom prezenta candidați comuni pentru București, candidat la Primăria Capitalei și candidați la primăriile de sector”, declara Ludovic Orban, după perfectarea înțelegerii.

La rândul său, Nicușor Dan a explicat că, „în politică, lucrul cel mai important este să asculți ce vor oamenii pe care tu vrei să îi reprezinți. Există în București o mare majoritate de oameni, care spun că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită și care spun, uniți-vă, salvați-ne de PSD. Nu a fost o decizie ușoară pentru organizațiile celor trei partide să susțină un independent și să susțină candidații altor partide, renunțând la candidaturile propriilor lor membri. Pentru asta, vreau să felicit organizațiile celor trei partide. Pentru că au înțeles miza mai mare pentru București și au luat această decizie dificilă. Vreau să rog susținătorii celor trei partide să ia exemplu de la organizațiile de partid, să treacă peste asperitățile inerente luptei politice și să creadă în proiectul mare cu care venim azi în fața dumneavoastră. Proiectul mare este construirea noului București. Noul București este orașul în care te miști mai bine, în care respiri mai bine, în care câștigi mai bine. Noul București este orașul în care vom face mari lucrări de infrastructură pentru transport, în care vom crea spații verzi și se va respira mai bine, în care vom absorbi fonduri europene consistente, în care vom crea infrastructură nouă pentru sănătate și educație, în care vom crea o economie dinamică pentru locuri de muncă mai bine plătite. Noul București va fi un oraș prietenos cu bucureștenii, prietenos cu mame și cu copii, prietenos cu persoane în vârstă, prietenos cu persoanele cu handicap, cu biciliștii, cu pietonii, cu conducătorii auto. Noul București înseamnă o administrație care să fie și cinstită, și modernă și profesionistă”.