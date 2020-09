Nicușor Dan e „liniștit” după apariția înregistrării: Am încercat să corectez un abuz. Sunt acuzat exact de către PSD, partidul care, cu Dragnea în frunte, a scos violatorii și tâlharii din închisori

Nicușor Dan a comentat, marți seară, în direct pe B1 TV, înregistrarea convorbirii telefonice în baza căreia a fost acuzat că ar fi intervenit pentru oprirea unei demolări în Sectorul 4. Candidatul la Primăria Capitalei susține că a încercat să corecteze un abuz.

Nicușor Dan, „absolut liniștit” după apariția înregistrării în spațiul public

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, marți seară, în direct pe B1 TV, dacă este liniștit după apariția înregistrării în spațiul public, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei a răspuns: „Sunt absolut liniștit. După cum știți, am făcut zilele trecute mai multe dezvăluiri despre corupția din București – corupție, cu sute de milioane de euro, despre asta vorbim – și s-au însăilat niște lucruri care mă acuză exact de către PSD, partidul care, cu Dragnea în frunte, a scos violatorii și tâlharii din închisori”.

Întrebat dacă are ceva să își reproșeze sau regretă anumite lucruri după apariția înregistrării, Nicușor Dan a declarat: „Am încercat să corectez un abuz, pe care Primăria Sectorului 4 l-a făcut, care s-a dovedit de către instanța de judecată. Deci, un cetățean, un proprietar de construcție, cu o autorizație din Sectorul 4, a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu ei la Avocatul Poporului, pentru că Avocatul Poporului, după cum știți, poate să suspende – dacă el atacă în instanță, ca Prefectul, actele se suspendă. Avocatul Poporului nu a preluat acest caz”.

„Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar. Am vorbit cu domnul Zărescu, care mi-a zis că sunt, în fine, în aceeași mașină și că o să îi transmită tot ce îi spun. I-am spus, atenție, faceți un mare abuz. N-au făcut nici ei nimic. Am mers în instanță cu Asociația Salvați Bucureștiul de partea persoanei care a fost, repet, abuzată, i s-a demolat construcția, și am avut câștig de cauză definitiv la Curtea de Apel București. Asta este povestea”, a mai spus Nicușor Dan.

El a comentat și înregistrarea în sine și susține că ea cuprinde „două lucruri importante”.

„Una, eu mă disociez de orice fel de eventuale acte ale acestui domn – când îmi spune că are acte de prostituție și mai știu eu, prindeți-l cu asta și băgați-l la pușcărie – dar pe chestiunea clădirii pe care o are, el are dreptate. Asta este ce spun eu în această înregistrare. În al doilea rând, se confirmă ceea ce v-am spus, am trimis Primăriei Sectorului 4 un punct de vedere scris, în care i-am spus primăriei, încălcați legea", a precizat Nicușor Dan.