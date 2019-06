Nicuşor Dan, despre falimentul de la Primăria Bucureşti: Firea a supraestimat bugetul. Vor lipsi aproape 3 miliarde de lei, o sumă astronomică (VIDEO)

În contextul în care primarul general Gabriela Firea a recunoscut că Bucureştiul este într-un faliment nedeclarat, Nicuşor Dan a ieşit public într-o conferinţă de presă în care a arătat principalele probleme de la administraţia Capitalei.

"Avem două obiective. Să aratăm Primăria recunoaşte că nu poate să încaseze 2,5 miliarde de lei, ceea ce este o sumă fabuloasă, şi să demontez minciuna pe care Gabriela Firea o propagă de săptămâni de zile că singura problemă cu bugetul Municipiului Bucureşti este că nu vin bani din cotele pe impozitul pe venit", a afirmat Nicuşor Dan.

Acesta a arătat cum primarul Gabriela Firea a supraestimat bugetul pe 2019 şi acum Primăria are o sumă de 2,37 miliarde de lei pe care nu o poate încasa la buget.

"Printr-un document intern, PMB recunoaşte că nu poate să încaseze 35% din venitul pe care l-a estimat. 35% din suma asta totală înseamnă că recunoaşte azi că până la sfârşitul anului nu va încasă 2,37 miliarde lei, o sumă astronomică, aproape cât mai mult decât jumătate din bugetul anual pe anul trecut. Ce este strigător la cer este faptul că în 30 mai am avut o corecţie bugetară la PMB şi printr-un document public pe care primarul Firea l-a prezentat şi Consiliul l-a votat pe 30 mai în continuare ei spunea că vor colecta cele 7 miliarde de lei. Cinci zile mai târziu într-un document intern către direcţiile din primărie, administratorul spunea să aveţi că cel puţin 35% din buget nu o să putem să îl încasăm. Deci este o minciună cât casa", a precizat Nicuşor Dan.

Cât priveşte soluţiile pentru continuarea activităţii municipalităţii, Nicuşor Dan a arătat mai multe direcţii de la care se pot face tăieri de cheltuieli.

"Sunt lucruri, în special pe capitolul bunuri şi servicii care trebuie tăiate, deja este hazardat, precum presa a scris, faptul că s-au dat pe achiziţia de la Parcul Verdi aproape 30 milioane de euro, mai sunt cheltuieli nejusticite la ALPAB, mai sunt bani la Administraţia Străzilor. Trebuie făcută o reducere la sânge a cheltuielilor pe care Primăria le face", a arătat Nicuşor Dan.

