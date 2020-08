Nicușor Dan: „Foarte mulți bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită, că este condus de o administrație coruptă”

Nicușor Dan a participat, miercuri, la lansarea oficială a candidaturii lui Cristian Băcanu la Primăria Sectorului 5, ocazie cu care a pledat din nou pentru „noul București, un oraș în care să circuli mai bine, un oraș în care să respiri mai bine, un oraș în care să câștigi mai bine”. Alături de cei doi oameni propuși pentru posturile de primar, a mai luat cuvântul și premierul Ludovic Orban, președintele PNL.

Foarte mulți bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită, susține Nicușor Dan





„Suntem aici, PNL, USR-PLUS, Cristian Băcanu, candidatul la Primăria Sectorului 5, toți împreună pentru a construi noul București, un oraș în care să circuli mai bine, un oraș în care să respiri mai bine, un oraș în care să câștigi mai bine. Suntem împreună pentru că bucureștenii ne-au cerut. Foarte mulți bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită, că este condus de o administrație coruptă, care nu știe de fapt unde vrea să meargă și care acoperă ceea ce n-a făcut cu o spoială, cu petreceri, cu publicitate, care nu ține deloc seama de care sunt nevoile și aspirațiile oamenilor”, a declarat Nicușor Dan.

Candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei susține că „Sectorul 5 seamănă cel mai bine cu administrația PSD a Capitalei, Sectorul 5 în care, în patru ani, primarul a fost în stare să reabiliteze termic 19 blocuri – în patru ani! În care nu a fost în stare nu să construiască o creșă, o grădiniță sau o școală nouă, nici măcar să reabiliteze una pe care o avea în administrare, care nu e în stare nici măcar să ridice mașinile abandonate de pe stradă. Circulați prin Sectorul 5 cum circul eu, pentru că locuiesc aici, și o să vedeți! În loc de asta, ce a oferit primarul Sectorului 5 locuitorilor din Sectorul 5? Spectacole, paranghelii și, mai mult decât atât, numele lui în tot sectorul. În parcuri, pe garduri, inclusiv pe mașinile de gunoi găsim numele primarului Sectorului 5”.



De ce are nevoie Sectorul 5, în opinia lui Nicușor Dan





„Sectorul 5 care este cel mai puțin dezvoltat dintre sectoarele Bucureștiului are nevoie de patru lucruri importante. Are nevoie de educație, are nevoie de locuri de muncă, are nevoie de conectivitate cu restul orașului și are nevoie de regenerare urbană, și de a scoate la civilizație niște străzi uitate de timp. Sunt convins că, împreună cu Cristian Băcanu, putem să dăm un răspuns la aceste așteptări. Putem să dezvoltăm educația acolo unde lipsește. Putem, prin metroul de suprafață, să conectăm locuri care sunt greu conectate cu alte locuri importante din București. Metroul de suprafață permite, dacă ești locuitor în Ferentari sau dacă ești locuitor în Giurgiului, să ajungi direct la AFI Cotroceni sau să ajungi în Pipera, sau să ajungi la Gara de Nord, sau în Gara de Nord, sau la Otopeni. Putem folosi în spațiile libere de la periferia Sectorului 5, care, la fel, să fie conectate cu metroul de suprafață, cu mari parcări la intrarea în oraș, putem să creăm aici locuri de muncă și să invităm investitori să creeze locuri de muncă, ceea ce își doresc cel mai mult locuitorii acestui sector”, a mai adăugat Nicușor Dan.