Nicușor Dan, fondatorul USR: Ludovic Orban, cea mai bună variantă de premier. E o persoană de încredere, care își ține cuvântul și e loială oamenilor. E o persoană cu viziune și anvergură (VIDEO)

Nicușor Dan a anunțat că va vota PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie și spune despre Ludovic Orban că este „cea mai bună variantă de prim-ministru” dintre cele înscrise în cursa electorală de duminică.

„E o persoană pe care am cunoscut-o în aceste luni și pot să spun despre el că e o persoană de încredere, o persoană care își ține cuvântul, o persoană care e loială oamenilor, o persoană cu viziune și cu anvergură. E cineva care vede mizele mari și mai are o calitate, pe care puțini oameni politici o au, este preocupat de soluție, soluția la probleme, și nu de beneficiul de imagine pe care l-ar obține rezolvând acea problemă.

În felul acesta, PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban a reușit și a dovedit că are maturitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte, așa cum a făcut-o când a preluat guvernarea, așa cum a făcut-o în alegerile locale din București, când s-a subordonat total scopului de a scoate PSD din administrația din Capitală”, a explicat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.