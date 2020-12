Nicușor Dan, fondatorul USR: PNL are cel mai solid program de guvernare, cu o componentă importantă de dezvoltare și, implicit, de bunăstare / Avem de absorbit 80 de miliarde de euro și nu avem timp pentru experimente (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat miercuri de ce va vota PNL la alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie, precum și de ce consideră că Ludovic Orban este „cea mai bună variantă de prim-ministru”. Liberalii, spune fondatorul USR, au „cel mai solid program de guvernare, program care are o componentă importantă de dezvoltare și, implicit, de bunăstare”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.