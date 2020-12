Nicușor Dan, fondatorul USR, votează PNL la alegerile parlamentare de duminică: „PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi” / „PNL are cea mai bună variantă de prim-ministru, pe Ludovic Orban” (VIDEO)

Nicușor Dan, fondatorul USR, a anunțat că votează PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie și a subliniat că liberalii propun „cea mai bună variantă de prim-ministru, pe Ludovic Orban, o persoană „care vede mizele mari” și care este preocupat de soluția la probleme, „nu de beneficiul de imagine pe care l-ar obține rezolvând acea problemă”. Deși edilul n-a menționat explicit ce îl nemulțumește la partidul pe care l-a fondat, cel mai probabil ultimele scandaluri din USR-PLUS sunt cele care au cântărit decisiv în luarea acestei decizii.

Nicușor Dan, fondatorul USR, votează PNL la alegerile parlamentare de duminică

„Consider obligatoriu să trimitem PSD în opoziție după tot răul pe care l-a făcut și României, și Bucureștiului, și pentru asta trebuie să ieșim duminică în număr mare la vot. Opțiunea mea pentru votul de duminică este Partidul Național Liberal. Consider că un guvern PNL puternic este cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Înainte să vă prezint argumentele, o să răspund la întrebarea evidentă care se ridică și vă spun așa – chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestiatea, că PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Nu vreau să spun mai multe despre USR și mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale, însă noi decidem acum viitorul României pentru următorii patru ani. E o chestiune extrem de serioasă și de aceea consider că este un act de responsabilitate să vin în fața dumneavoastră să îmi exprim și opțiunea, și mai ales argumentele care stau la baza ei”, a declarat, miercuri, primarul general Nicușor Dan.

Fondatorul USR a explicat că „PNL are cel mai solid program de guvernare, program care are o componentă importantă de dezvoltare și, implicit, de bunăstare. Avem de absorbit, așa cum am spus, 80 de miliarde de euro, avem de absorbit în viteză acești bani și nu avem timp pentru experimente, nu ne permite. PNL este partidul care a negociat această finanțare europeană și este partidul care a definit mecanismele de implementare”.

Totodată, Nicușor Dan este de părere că „PNL are cea mai bună variantă de prim-ministru, pe Ludovic Orban”.

„E o persoană pe care am cunoscut-o în aceste luni și pot să spun despre el că e o persoană de încredere, o persoană care își ține cuvântul, o persoană care e loială oamenilor, o persoană cu viziune și cu anvergură. E cineva care vede mizele mari și mai are o calitate, pe care puțini oameni politici o au, este preocupat de soluție, soluția la probleme, și nu de beneficiul de imagine pe care l-ar obține rezolvând acea problemă. În felul acesta, PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban a reușit și a dovedit că are maturitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte, așa cum a făcut-o când a preluat guvernarea, așa cum a făcut-o în alegerile locale din București, când s-a subordonat total scopului de a scoate PSD din administrația din Capitală”, a mai adăugat Nicușor Dan.

În plus, spune primarul general al Capitalei, „PNL are o relație corectă, deja funcțională cu Președintele României. PNL are o relație corectă, deja funcțională cu mine, ca primar al Bucureștiului. În doar o lună am reușit să rezolvăm probleme care țin de sănătate, de termoficare, de finanțare, de mediu și sunt convins că în patru ani putem să facem mult mai multe lucruri bune pentru București".

„Nu în ultimul rând, PNL este partidul care poate să bată PSD la alegerile parlamentare, așa cum a făcut-o la alegerile locale. Noi, în momentul acesta, suntem în curs de a scoate caracatița din Primăria Capitalei, caracatița PSD, și n-aș vrea ca această caracatiță să se regăsească, să își regăsească imunitatea în Parlament sau în Guvern. Vreau să fac o remarcă înainte de a încheia. Nu spun nicidecum că clasa politică este minunată, nicidecum. Nivelul clasei politice este cel pe care îl știm cu toții, al întregii clase politice. Spun însă un lucru de foarte mult bun simț – avem duminică niște alegeri importante. În urma acestor alegeri, avem o uriașă oportunitate de dezvoltare și de bunăstare, și în momentul acesta partidul care este cel mai pregătit această oportunitate este PNL. Închei invitând bucureștenii și românii să iasă duminică la vot, să voteze pentru dezvoltarea României și pentru noul București”, a mai spus primarul general Nicușor Dan.