Nicușor Dan: Fuziunea dintre Termoenergetica și Energetica e o adevărată comedie. Ce am rupt acum un an fuzionăm în momentul acesta (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul dreptei pentru funcția de primar al Capitalei, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă că în ritmul actual, administrația Firea ar putea rezolva problema termoficării din Capitală în 500 de ani.

Nicușor Dan a vorbit și despre fuziunea dintre Termoenergetica și Energetica pe care a catalogat-o ca fiind „o adevărată comedie”.

”În ritmul actual, administrația Firea ar rezolva problema termoficării în 500 de ani. În ședința de mâine avem o inginerie financiară – fuziunea dintre Termoenergetica și Energetica. E o adevărată comedie. În 2017 s-a înființat Energetica, în 2018 instanța a constatat că e nelegală, în 2019, Energetica ilegală s-a divizat în Termoenergetica și Energetica și acum, în 2020, fuzionăm Energetica cu Termoenergetica. Deci ce am rupt acum un an fuzionăm în momentul acesta. Asta e administrația PSD Firea. E de fapt o manevră pentru a ascunde bilanțurile financiare ale acestor două companii prin fuziune, dar asta ne creează o problemă administrativă pentru că e nevoie de un timp pentru ca Consiliul Concurenței să-și dea avizul, e nevoie de o confirmare a delegării serviciului public către Energetica, care acum o să preia și partea de servicii, și este mai ales un risc pentru cererea de finanțare de bani europeni pe care Municipalitatea a depus-o”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește soluțiile propuse de candidatul dreptei, Nicușor Dan a vorbit, printre altele, despre modernizarea și digitalizarea rețelei de termoficare din Capitală.

”Care sunt soluțiile pentru termie? Trebuie să modernizăm rețeaua, și avem bani europeni pentru asta, trebuie să digitalizăm, și avem bani europeni pentru asta, trebuie să ne pregătim pentru iarnă, asta înseamnă că trebuie să ne facem stocuri și să achiziționăm camere care să vadă exact unde sunt avariile, pentru a nu acționa la întâmplare și trebuie, mai ales, să încetăm să mințim bucureștenii. Trebuie să le spunem bucureștenilor exact care este situația, unde sunt avariile și cât durează ca acestea să fie remediate”, a mai spus Nicușor Dan.

