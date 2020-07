Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, este de părere că Gabriela Firea, primarul în exercițiu, „încearcă cu disperare să se delimiteze de PSD, pentru că știe că PSD o trage în jos”. În direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum” cu Tudor Barbu, demnitarul a vorbit despre cursa pentru municipalitate, dar și despre influența planului național relansare economică asupra Bucureștiului.

