Nicușor Dan enumeră cele 7 minciuni spuse de Gabriela Firea într-o oră. „Este rușinos pentru primarul Capitalei să mintă bucureștenii atât de flagrant”

”FIREA, 7 MINCIUNI INTR-O ORA

In interventia de aseara de la Digi 24, primarul Gabriela Firea a mintit asupra a 7 aspecte, pe care le voi detalia mai jos. Este rusinos pentru primarul capitalei sa minta bucurestenii intr-atat de flagrant.

1. A afirmat ca a platit subventia pentru incalzirea termica.

In realitate, subventia nu este platita decat pana la nivelul lunii aprilie 2019, suma scadenta (subventie neplatita la termenul scadent de 90 de zile) fiind de 140 milioane lei.

2. A afirmat ca in mandatul sau s-au schimbat 180 km de conducte din reteaua de incalzire centralizata.

O provoc pe Gabriela Firea sa detalieze unde sunt cei 180 km de conducte schimbate, Aceasta informatie nu exista pe site-urile municipalitatii. Specialistii cu care am vorbit mi-au confirmat ca 180 km sunt departe de realitate. Publice sunt sumele platite deja de municipalitate pe investitii in energia termica

– 1,2 milioane lei in 2016

– 6 milioane lei in 2017

– 9,1 milioane lei in 2018

– 5,3 milioane lei pana in septembrie 2019

sume mai mult decat insuficiente pentru a schimba 180 km de conducte.

3. A afirmat ca avariile in sistemul de incalzire centralizata sunt mai putine decat acum 4-5 ani.

O provoc pe Gabriela Firea sa faca publice bilanturile avariilor din sistemul de incalzire din ultimii 5 ani pentru a verifica informatia. RADET a refuzat sa imi comunice aceasta informatie pentru iarna 2018-2019. In consecinta am chemat in judecata RADET, iar Tribunalul mi-a admis cererea si a obligat RADET la comunicarea informatiilor. RADET a formulat recurs care este in curs de judecata la Curtea de Apel Bucuresti. Dar bucurestenii stiu cel mai bine ca serviciul de incalzire centralizata este mai prost, nu mai bun, decat acum 4-5 ani.

4. A afirmat ca a alocat in fiecare an cel putin 100 milioane euro pentru sistemul de sanatate.

In realitate, cifrele sunt urmatoarele. Alocarile pentru sanatate ale Primariei Capitalei au fost

– 227 milioane lei in 2016

– 266 milioane lei in 2017

– 256 milioane lei in 2018

Dintre acestea, cheltuielile de investitii in sanatate au fost

– 153 milioane lei in 2016

– 160 milioane lei in 2017

– 103 milioane lei in 2018

– 58 milioane lei pana in septembrie 2019.

5. A afirmat ca veniturile de la bugetul de stat ale Primariei Capitalei au fost cu 30% mai mici in 2019.

In realitate, veniturile de la bugetul de stat au fost

– 3,4 miliarde lei in 2016

– 3,6 miliarde lei in 2017

– 3,8 miliarde lei in 2018.

Pentru anul 2019, conform bugetului actualizat la 30.09.2019, sunt asteptate venituri de la stat de 3,3 miliarde lei sume defalcate din impozit pe venit si 0,3 miliarde lei sume defalcate din TVA, deci 3,6 miliarde lei. O reducere cu 30% din veniturile de la stat ar fi insemnat pentru 2019 doar 2,7 miliarde lei.

6. A afirmat ca bugetul anual al Primariei Capitalei este de doar 600 milioane euro pe an.

Cand ne referim la Bugetul Primarie Capitalei ne referim la bugetul Primariei ca institutie cumulat cu institutiile din subordine: administratia spitalelor, administratia strazilor, administratia parcurilor, institutiile de cultura, politia locala, etc. Acesta este bugetul real al Primariei Capitalei, propus de primarul general Consiliului General, si el a fost

– 3 miliarde lei in 2016

– 4,3 miliarde lei in 2017

– 4,7 miliarde lei in 2018

– 6,3 miliarde lei estimat nerealist de primarul Firea pentru 2019.

Chiar daca ne referim la bugetul propriu al institutiei Primariei Municipiului Bucuresti, el a fost estimate de Primarul Firea si votat de Consiliul General in 24 octombrie la 4,9 miliarde lei. Deci la primarul Firea 4,9 miliarde lei in 24 octombrie inseamna 600 milioane euro in 29 octombrie.

7. A afirmat ca eu as fi afirmat ca bugetul Primariei Capitalei au fi de 2 miliarde de euro.

Afirmatia exacta a fost “E o rusine de neinchipuit ca Bucurestiul, oras cu buget annual de 2 miliarde de euro, sa apeleze la bani nationali, de care ar avea nevoie comunitati sarace, scoli, spitale”. M-am referit la bugetul Bucurestiului, adica al primariei generale si al primariilor de sector impreuna”.