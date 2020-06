Nicușor Dan: Gabriela Firea n-are nicio legătură cu Capitala. A vrut să conducă Bucureștiul pe modelul Primăriei Voluntari (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a prezentat, marți, bilanțul administrației Firea, în cadrul unei conferințe de presă pe care a organizat-o în orașul Voluntari. Dan a vorbit despre lista proiectelor care nu au fost duse la bun sfârșit în mandatul de primar al contracandidatei sale, precizând că Gabriela Firea ”a vrut să conducă Bucureștiul pe modelul Primăriei Voluntari”.

"Sunt două lucruri de care Gabriela Firea ar vrea ca bucureștenii să uite, dar nu se poate: de bilanțul real al guvernării sale și al PSD și de sigla PSD pe care o poartă în spate. Ar vrea ca bucureștenii să uite că a venit la primărie de mână cu Liviu Dragnea. (...) Ar vrea să uite că oamenii săi de încredere, viceprimarul Bădulescu și Speranța Cliseru au fost în dispozitivul de la 10 august, când bucureșteni pașnici au fost bătuți de Jandarmerie.

Am ales să facem evenimentul acesta la intersecția dintre București și Voluntari pentru că, așa cum Liviu Dragnea a vrut să conducă România pe modelul Consiliului Județean Teleorman, așa Gabriela Firea a vrut să conducă Bucureștiul pe modelul Primăriei Voluntari. Cel mai semnificativ exemplu sunt zecile de companii municipale care au înghițit bani cât centura Bucureștiului și unde au fost angajați pe salarii foarte consistente oameni din aparatul de partid.

Ce poate fi mai semnificativ ca bilanț decât zecile de mii de bucureșteni care, la ora asta nu au apă caldă de două săptămâni și nimeni nu vine să le spună când o să înceteze această situație.

Revoluția în trafic – zero, mari parcări la intrarea în oraș - zero, benzi unice pentru autorbuz și troleibuz – zero, semoaforizare inteligentă – zero, piste de bicilete – zero, RADET – faliment, Termonergetica – aproape de faliment, 180 de milioane de euro, bani europeni pentru termoficare – zero, Registrul spațiilor verzi – zero, stații de monitorizare a poluării – zero, STB-ul, aproape de faliment, Spitalul Metropolitan – zero, noua Polivalentă – zero, centre de conferințe – zero, noi creșe – zero, noi grădinițe – zero, noi școli – zero, nou plan urbanistic general, care să dea o perspectivă asupra orașului – zero.

Cui nu-i place să plece din București – ăsta este mesajul definitoriu pe care primarul Bucureștiului l-a adresat bucureștenilor. Eu cred că e mai simplu să plece primarul din București. Oricum, n-a venit în București decât în vizită, n-a locuit o singură zi în București, n-a stat în trafic, n-are nicio legătură cu acest oraș”, a susținut Nicușor Dan.

Incidente la conferințele de presă susținute de Nicușor Dan

În ultimele săptămâni, conferințele de presă ale lui Nicușor Dan au fost marcate de incidente. Pe 5 iunie, declarațiile acestuia, susținute în zona Prelungirea Ghencea, au fost întrerupte de mai multe ori de viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Ulterior, pe 18 iunie, conferința de presă a lui Nicușor Dan a fost bruiată din nou. De această dată, evenimentul a fost marcat de claxoane și motoarele turate ale mașinilor de salubrizare din Sectorul 5, care veniseră să dezinfecteze zona și i-au stropit chiar și pe jurnaliști. În urma acestui incident, Nicușor Dan a depus, luni, o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, a Șefului Poliției locale a Sectorului 5 și a Șefului Companiei de salubritate a aceluiași sector.