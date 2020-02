Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei susținut foarte probabil de PNL și USR, a explicat că negocierile pentru programe și liste de consilieri țin de partide, nu de el.

Întrebat dacă mai există posibilitatea unui „tandem” cu Vlad Voiculescu, după cum propunea candidatul PLUS - care îi lansase independentului invitația de a fi viceprimarul său în cursa electorală, Nicușor Dan a răspuns: „Vlad Voiculescu este o persoană cu calități și aș fi bucuros să fie viceprimarul Capitalei. În condițiile în care aflăm azi, eu sunt un independent care are deja susținerea a două - cele mai mari - partide. Pentru tot ceea ce înseamnă negocieri pentru programe, liste de consilieri, acestea sunt atributul partidelor”.

Referitor la posibilitatea ca formațiunile anti-PSD să meargă cu un candidat unic și în cursa pentru primăriile de sector, el a explicat: „Eu cred că această variantă nu este exclusă, dar din nou, acesta este atributul partidelor care formează opoziția actuală”.

„Am discutat și cu PMP, așa cum am discutat și cu celelalte trei partide. Pentru moment, există o simpatie, nu există o declarație oficială de susținere. Există în orice caz, și au transmis-o și ei public, o disponibilitate la dialog pentru reunirea forțelor de opoziție din București”, a mai spus Nicușor Dan.

