Nicușor Dan: Imediat după aprobarea bugetului național, vom ieși cu bugetul local. Vrem să deblocăm repede situația financiară, ca să începem investițiile

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat, marți, că imediat ce bugetul țării pe 2021 va fi adoptat, și PMB va veni cu bugetul local. El a subliniat că e nevoie rapid de bugetul local pe acest an și de deblocarea situației financiare, pentru ca autoritățile locale să poată face împrumuturi și să înceapă investițiile.

„După cum știți, am avut patru zile intense de dezbateri cu toți directorii și din Primărie, și din administrațiile din subordine. Și eu, și consilierii din Comisia de buget a Consiliului General avm o idee despre cum trebuie să arate bugetul. Deci imediat cum bugetul național o să fie aprobat, o să fim capabili să ieșim cu un buget local. Suntem foarte interesați să ieșim repede cu bugetul ăsta pentru că vrem să mergem repede să ne împrumutăm, ca să începem investițiile. Sunt oameni care așteaptă. Interesul nostru e ca repede să putem debloca situația financiară, să putem face investițiile cum e, de exemplu, Prelungirea Ghencea”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a avut discuții cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), despre Planul Național de Redresare și Reziliență și proiectele Primăriei Capitalei în cadrul acestuia, Dan a precizat că săptămâna viitoare va trimite o scrisoare oficială în care va detalia proiectele pregătite.

