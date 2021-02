Nicușor Dan: Îmi doresc ca până în vară să preluăm ELCEN, dar depindem de multe alte instituții (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat că își dorește ca preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei să se materializeze până în vară, însă a explicat că municipalitatea depinde și „de multe alte instituții, de Consiliul Concurenței, de creditorii ELCEN din momentul acesta, de Ministerul Energiei, deci sunt niște pași procedurali” de parcurs.

„Adică Termoenergetica o să preia ELCEN, amândouă fiind companii ale municipalității, și în felul acesta o să fie o singură companie, iar datoria istorică pe care municipalitatea, prin RADET, o are către Ministerul Economiei, prin ELCEN, va rămâne o istorie între o chestiune juridică de tranșat între municipalitate și Guvern, adică Ministerul Energiei”, a explicat edilul.

