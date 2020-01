Nicușor Dan, în direct pe B1 TV: Nu era nicio rușine ca PNL să propună un candidat din afara partidului pentru Capitală / Care a fost replica lui Rareș Bogdan (VIDEO)

Din acest mecanism de alegeri într-un singur tur, ne-am procopsit în multe locuri cu niște baroni locali, care nu mai sunt foarte receptivi la ce își doresc cetățenii, a afirmat Nicușor Dan, candidat independet susținut de USR la Primăria Capitalei, joi seară în direct pe B1 TV.

„În opinia mea, alegerile locale în două tururi reprezintă chestiunea cea mai importantă din România, în momentul de față. Pentru că viață cetățenilor depinde de modul în care este administrat orașul, localitatea în care ei locuiesc. Din acest mecanism de alegeri într-un singur tur, ne-am procopsit în multe locuri cu niște baroni locali, care nu mai sunt foarte receptivi la ce își doresc cetățenii. Pe chestiuni importante, cum sunt Educația și Sănătatea, au un cuvânt important de spus”, a spus Nicușor Dan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă ar accepta să intre în PNL, Nicușor Dan a răspuns: „Nu, în acest moment”.

„Nu cred că este nicio rușine ca un partid cum este PNL, cel mai important și cel mai votat partid din România în momentul de față, să spună că există un candidat mai bun decât au ei în interior și că au decis să-l susțină. Dimpotrivă, cred că este un gest, care ar arăta că politica se face în interesul binelui comun”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Prezent și el în emisie, Rareș Bogdan a explicat că „PNL are forța, energia, masa de votanți, care să-l ducă la câștigarea Primăriei Generale a Municipiului București, fără nicio problemă.

„Doar trebuie să ne hotărâm cine este acest candidat. Avem mai multe opțiuni. În momentul în care motoarele PNL pornesc, că am văzut de ce e în stare PNL la alegerile europarlamentare, la prezidențiale și la susținerea referendumului Președintelui României, vă asigur că intrăm cu prima șansă, fără nicio problemă, în bătălia pentru București”, a precizat Rareș Bogdan, care a reiterat că nu va candida la Primăria Capitalei.

Întrebat dacă propunerea PNL va fi orice alt candidat în afară de Nicușor Dan, Rareș Bogdan a răspuns: „Eu nu am spus cu orice candidat în afară de Nicușor Dan. Între partide prietene, între partide care împărtășesc valori comune, pot avea loc discuții, diferite negocieri. Nu sunt eu abilitat să vorbesc despre acest lucru. Nicușor Dan, de-a lungul timpului, s-a întâlnit cu lideri PNL sau cu simpli membri. Noi stăm de vorbă cu oricine. Suntem un partid deschis”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.