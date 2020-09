Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR PLUS la Primpria Capitalei a explicat cât de importantă este prezenta la vot și mai ales cum aceasta poate schimba scrutinul din București. Mai mult decât atât, în timpul serii de joi, Nicușor Dan a comentat și sondajele de opinie care îl arată triumfător în cursul zilei de duminică, dar și pe cele care o anunță primar pe Gabriela Firea, candidatul din partea PSD.

„Primul sondaj e mult mai credibil, pentru că procentele sunt mai aproape de bazinele electorale ale principalilor doi candidați. Așa cum am spus vor fi alegeri într-un singur tur, deci practic suntem în turul doi, există doi candidați care pot să câștige, Gabriela Firea și cu mine, niciunul din ceilalți candidați nu au șanse.

Aeplul meu este, pentru toți cei care vor să scape de administrația PSD – Firea în București și care sunt peste 60% să dea un vot util pentru singurul candidat care poate să câștige împotriva Gabrielei Firea și al PSD.

Al doilea mesaj foarte important, îndemn oamenii să iasă la vot. Este esențial, Bucureștiul este un oraș anti – PSD, de câte ori oamenii au ieșit la vot am câștigat, de câte ori prezența la vot a fost redusă a câștigat PSD”, a declarat Nicușor Dan, pe B1 TV.

Candidatului susținut de PNL și USR – PLUS i s-a reamintit că la ultimele alegeri Gabriela Firea, iar înainte Sorin Oprescu au fost aleși primari. Totodată, candidatului i s-a reamintit și de rezultatele obținute de PSD la primăriile de sector, la ultimele alegeri, iar în acest context, Nicușor Dan a explicat:

„Pe de altă parte, la ultimele două rânduri de alegeri, când oamenii au ieșit la vot, PSD a primit o palmă usturătoare, atât la alegerile prezidențiale cât și la alegerile europarlamentare. Cheia este prezența crescută la vot. Pentru că PSD are un bazin limitat, cu cât oamenii din cealaltă parte ies mai mult la vot, cu atât șansele noastre cresc.”, a declarat Nicușor Dan, pe B1 TV.

