Nicușor Dan: Inspectoratul de Stat în Construcţii va avea acces la autorizațiile emise de Primăria Municipiului București sau de Consiliul General în ceea ce priveşte construcţiile

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a dispus joi ca Inspectoratul de Stat în Construcţii să aibă acces la orice autorizaţie sau documentaţie emisă de Primăria Municipiului București (PMB) sau de Consiliul General în ceea ce priveşte construcţiile din Capitală.

Astfel, decizia de acum trei săptămâni a Direcţiei Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Generale, prin care arhitectul-şef al Capitalei, Ştefan Dumitraşcu, numit în funcţie de fostul primar Gabriela Firea, refuza solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii de a pune la dispoziţia ISC o serie de documente, nu mai este valabilă.

Noul primar al Capitalei consideră că e nevoie de transparenţă deplină în Bucureşti în legătură cu documentele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie – atât în ceea ce priveşte trecutul, cât şi în ceea ce priveşte viitorul.

„Instituţiile de stat cu atribuţii de control, dar şi bucureştenii, au dreptul să ştie cum s-au dat autorizaţii de construcţie în Capitală. A bloca astfel de informaţii e o sfidare inacceptabilă. Doresc o primărie transparentă şi conştientă de responsabilităţile ei în faţa publicului”, a precizat Nicuşor Dan, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului București.

Nicușor Dan: Mandatul meu e să rezolv problemele curente, mari, grave ale Bucureștiului și să îi dau o direcție de dezvoltare





Imediat după ce a câștigat mandatul de primar al capitalei, Nicușor Dan a declarat pentru B1 TV că mandatul său e să rezolve problemele curente, mari, grave ale Bucureștiului și să îi dea o direcție de dezvoltare.

Întrebat despre pasajele Ciurel și Doamna Ghica, Nicușor Dan a spus că “Ciurelul este o lucrare de infrastructură, care a costat prea mult față de ce face, dar această lucrare de infrastructură poate să fie utilă. Trebuie doar să faci un studiu de trafic local, să vezi ce probleme poate să rezolve, trebuie să dimensionezi niște intersecții, să pui niște semafoare și asta n-o să facă mare lucru, dar măcar n-o să facă cozile pe care le-am văzut cu toții în imaginile difuzate de televiziuni. Pasajul Doamna Ghica este un pasaj început fără actele necesare, deci nu are PUZ și nu are nici Studiul de Stabilitate a Clădirilor Învecinate. (n.r. - întrebat dacă e legal așa ceva) Nu este legal. Este o construcție ilegală, da, pentru care Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că este ilegală, numai că fiind campanie electorală probabil că s-au ferit să intre într-o dezbatere cu primarul în funcție. Pasajul Doamna Ghica este o lucrare corectă, ea face parte din Inelul Median, care urmează să fie construit și care să fluidizeze traficul. Proiectul corect este și cu linie de tramvai și, în orice caz, proiectul trebuie să fie legal.”