Nicușor Dan, întrebat dacă ar accepta o dezbatere în trei, cu Traian Băsescu și actualul primar general: „Lupta asta este între Gabriela Firea și mine, asta este tot” (VIDEO)

Nicușor Dan a sugerat, marți seară, în direct pe B1 TV, că nu ar fi de acord cu o dezbatere în trei, alături de contra-candidații de la PSD și PMP, Gabriela Firea și Traian Băsescu, ci numai cu una în compania actualului primar general al Capitalei. „Lupta asta este între Gabriela Firea și mine, asta este tot”, a fost reacția candidatului independent susținut de PNL și USR-PLUS, atunci când a fost întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, dacă ar fi de acord cu o dezbatere la care să participe și fostul președinte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.