Nicușor Dan, întrebat dacă primarii învinși la locale care candidează la parlamentare au nevoie de imunitate: E o ipoteză plauzibilă. Aș paria că s-au făcut multe nereguli în primărie (VIDEO)

Nicușor Dan a vorbit, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre situația primarilor care au pierdut mandatele la alegerile locale din Capitală, dar care se regăsesc pe listele de candidați la alegerile parlamentare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.