Nicușor Dan, întrebat dacă „s-a certat cu frizerul”: „Haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund sau nu” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a organizat o conferință de presă, vineri, și a vorbit despre mai multe subiecte de interes pentru bucureșteni, precum măsurile pentru combaterea poluării sau situația rețelei de termoficare, iar spre finalul evenimentului a fost întrebat „dacă s-a certat cu frizerul”. În replică, râzând, edilul a declarat că ar trebui făcut un sondaj prin care să își exprime părerea locuitorii orașului.

Întrebat dacă își schimbă coafura sau s-a certat cu frizerul, primarul general Nicușor Dan a declarat: „Daa... haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund sau nu”.

