Nicușor Dan, întrebat dacă se va înscrie în PNL: „Viața mea profesională e lungă din momentul acesta. Sunt extrem de preocupat de următoarele luni din viața Bucureștiului” / Ce a spus Ludovic Orban

Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, a fost întrebat dacă se va înscrie în PNL. În replică, el a explicat că viața lui „profesională e lungă din momentul acesta”, fiind „extrem de preocupat de următoarele luni din viața Bucureștiului”.

„O să dau acelaşi răspuns ca domnul premier. Viaţa mea profesională e lungă din momentul acesta. În momentul acesta am mari dificultăţi în a ţine la suprafaţă acest oraş. Sunt extrem de preocupat de următoarele luni din viaţa Bucureştiului şi asta este suficient pentru mine. Reflectez la o intrare în politică. Pentru acest moment este răspunsul pe care vi l-am dat”, a declarat Nicușor Dan, duminică seară, la România TV, potrivit News.ro.

Ce a spus Ludovic Orban

Ludovic Orban a precizat, la aceeași întrebare, că dacă va veni un moment în care să discute despre posibila înscriere în PNL a lui Nicuşor Dan, atunci „o să discut cu mare bucurie”.

„Dacă va veni un moment să discutăm despre acest subiect o să îl discut cu mare bucurie. Acum chestiunea noastră principală e să discutăm despre soluţiile pentru Bucureşti”, a spus Ludovic Orban.

Președintele PNL a abordat subiectul și în ediția de marți a emisiunii „Dosar de politician”, când Silviu Mănăstire i-a adresat o întrebare referitoare la o eventuală înscriere a lui Nicușor Dan în formațiunea liberală: „Asta este o decizie pe care trebuie să o gândească Nicușor Dan. Deocamdată, nu discutăm acest subiect. Deocamdată, Nicușor Dan a fost ales cu sprijinul nostru și cu sprijinul celor de la USR-PLUS, dar mai ales prin votul bucureștenilor, care așteaptă”.

Cum s-au descris premierul și primarul general ales al Capitalei

Tot duminică seară, la România TV, premierul și primarul general ales al Capitalei s-au caracterizat reciproc. Întrebat cum l-ar caracteriza pe Nicușor Dan, Ludovic Orban a răspuns: „Un om care iubește Bucureștiul, un om care se pregătește de ani buni să preia guvernarea locală a Bucureștiului, omul care are soluțiile potrivite și, aș spune eu, omul care nimerește într-un context favorabil, pentru că are în mod evident un partener serios în Guvern – iar în ceea ce mă privește pe mine personal, am trecut și prin primărie, știu despre ce e vorba în primărie, noi ne înțelegem foarte repede, fără multe discuții, și împreună găsim soluții pentru București”.

La rândul său, întrebat cum l-ar descrie pe Ludovic Orban, Nicușor Dan a afirmat: „Da, ne cunoaștem de... cred că sunt patru ani, când urma să candidăm pentru aceeași funcție. Am avut și atunci o relație extrem de civilizată. Între timp îl cunosc mai bine. E o persoană care m-a susținut, care a luat o decizie foarte importantă la sfârșit de februarie, când nu era clar cine urma să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei. Exista o mare așteptare din partea bucureștenilor ca Dreapta să aibă un candidat unic și gestul pe care l-a făcut Ludovic Orban a fost decisiv în momentul acela, foarte repede am fost candidat unic al Dreptei. Dacă gestul acesta nu ar fi avut loc, am fi avut probabil același primar, pentru că a avut 38% în alegeri și partidele de Dreapta împreună n-ar fi reușit să aibă un candidat care să aibă mai mult, alegerile ținându-se într-un singur tur. Ca persoană, e o persoană extrem de serioasă și, pe de altă parte, o persoană care înțelege marile mize. Așa l-aș caracteriza pe Ludovic Orban”.