Nicușor Dan, invitație la vot pentru simpatizanții lui Băsescu: Invit alegătorii PMP să dea un vot util, adică pentru mine

Nicușor Dan, candidatul PNL și USR-PLUS la Primăria Municipiului București, i-a invitat pe susținătorii lui Traian Băsescu să dea un vot ”util” pentru „a scăpa Bucureștiul de administrația PSD”.

„Îi invit pe alegătorii PMP să voteze pentru a scăpa de administrația PSD din București și votul ăsta înseamnă un vot pentru mine”, a spus Nicușor Dan, într-o intervenție la Digi24.

Candidatul alianței PMP-USR-PLUS de părere că lupta din aceste alegeri locale va fi dată între anti-PSD și PSD.

”Lupta o să se dea între anti-PSD – reprezentată de această alianță – și PSD. În rest, fiecare candidează pentru diferite scopuri. E foarte legitim ca PMP-ul să aibă un candidat.”, a afirmat Nicușor Dan, conform sursei anterior citate.

”Lucrul care contează este că avem un bloc al partidelor de dreapta PNL – USR – PLUS, care cum am spus se duce către 55%, avem pe de altă parte PSD-ul, care este undeva la 30% și asta este bătălia care contează.

PSD-ul, din fericire pentru noi, nu a reușit să facă o alianță cu aliații săi tradiționali – ALDE și Pro România, pentru că în București este un partid toxic, asta este explicația mea.

Eu am fost un adept al alianței împreună cu PMP. Adică în loc să fie trei partide, să fie patru. Nu s-a întâmplat, nu cred că e cineva de vină, nici PMP-ul, nici PNL-ul, nici USR-PLUS. Așa s-a întâmplat, la negocieri nu a fost invitat PMP-ul. Acestea fiind spuse, PMP-ul e obligat să candideze ca să-și ridice lista de consiliu general.

În schimb, votanții PMP-ului, așa cum spun toate sondajele, sunt votanți de dreapta, care s-au săturat de această administrație PSD din București și sunt convins că vor da un vot util pentru Primaria Capitalei, lupta dându-se între mine și Gabriela Firea.”, a mai spus Nicușor Dan.

Traian Băsescu are o candidatură legitimă din partea partidului domniei sale, Partidul Mișcarea Populară, alegătorii însă, fără îndoială, simpatizanții PMP care fără îndoială vor vota lista de consilieri a partidului și sper eu că vor avea, și îi invit să aibă un vot util în lupta cu administrația PSD.”, a evidențiat candidatul PMP la Primăria Capitalei.

Traian Băsescu: Sunt în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan

Pe de altă parte, Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei a avertizat că este ”în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan”.

Întrebat ce crede despre reacția lui Nicușor Dan la candidatura sa, care afirmase că votanții anti-PSD ar putea să îl aleagă pe el dintr-o perspectivă a votului util, Traian Băsescu a răspuns: „Eu am fost unul dintre cei care au inițiat susținerea lui Nicușor Dan, așa că nu îmi rămâne decât să iau notă de părerile dânsului. Eu, însă, am mai văzut campanii cu vot util. Am văzut prea multe la viața mea și prea multe competiții ca să cred numai în votul util. Cei care se păcălesc cu cu această abordare a votului util, trebuie să știe că la votul uninominal lucrurile stau puțin altfel, iar primăria este despre cineva care poate administra Bucureștiul”.