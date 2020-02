Nicușor Dan: „L-am provocat pe Vlad Voiculescu să avem niște dezbateri pe București, dar a refuzat” / „Am salutat faptul că se retrage” (VIDEO)

Nicușor Dan a salutat retragerea lui Vlad Voiculescu din cursa pentru Primăria Capitalei și nu a evitat să intre într-un clinci cu acesta, deși fostul ministru reclama că înțelegerea dintre PNL și independent s-a făcut „în spatele ușilor închise”.

Întrebat ce crede despre poziția lui Vlad Voiculescu de către Tudor Barbu, în emisiunea „Se întâmplă acum” de pe B1 TV, Nicușor Dan a răspuns: „Mărturisesc că aud pentru prima oară această declarație. Am auzit rezultatul acestei conferințe, faptul că se retrage. Am salutat acest gest, care e responsabil. Legat de această chestiune, nu vreau să intru în acest subiect. Am evitat această chestiune. Doar l-am provocat pe Vlad Voiculescu să avem niște dezbateri pe București, pe care nu le-am avut, a refuzat. Ceea ce eu am cerut, am cerut public, inclusiv aici în emisiune acum un an. Am spus că sunt un candidat independent, o să avem alegeri într-un singur tur, trebuie să avem un candidat unic, mi-ar plăcea ca eu să fiu acela. Mă duc către partidele de opoziție s-o cer. Asta am făcut, m-am întâlnit de mai multe ori cu lideri și cu oameni din aceste partide politice. Ieri s-a întâmplat ca PNL, printr-un gest pe care, e adevărat, nu îl aștepta multă lume, să spună că îmi dau susținerea ca independent”.

Referitor la posibilitatea ca declarația lui Vlad Voiculescu să afecteze bunul mers al relației dintre USR și PLUS, Nicușor Dan a răspuns: „Eu cred că acolo sunt, totuși, niște oameni raționali, care înțeleg interesul public al Bucureștiului de a avea consilieri generali cât mai buni”.

Întrebat dacă este de părere că declarația îi aparține lui Vlad Voiculescu însuși sau este, mai degrabă, o perspectivă a PLUS și a echipei conduse de Dacian Cioloș, Nicușor Dan a explicat: „În discuția pe care am avut-o legată de dacă se retragă sau nu, pe care am avut-o ieri după-amiază, a spus că decizia o să o ia împreună cu partidul. Asta este firesc, pentru că el este reprezentantul unui partid. Acest partid l-a susținut în campania electorală și e logic ca decizia să o ia împreună cu el”.