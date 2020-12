Nicușor Dan, la inaugurarea Stadionului „Arcul de Triumf”: E nevoie să punem Bucureștiul pe harta marilor competiții sportive (VIDEO)

Prezent la demararea procesului de recepție a proiectului de investiții ”Stadionul Arcul de Triumf”, realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, primarul Nicușor Dan s-a declarat încântat de noul proiect, afirmând că este timpul ca Bucureștiul să fie pus pe harta marilor evenimente sportive.

„Avem contructori, trebuie doar să îi plătim conform graficului și să le cerem să lucreze conform graficului. Asta a început să se întâmple la Compania Națională de Investiții și asta se va întâmpla la Primăria Capitalei, după ce vom reuși să fixăm situația financiară. Sunt bucuros de inaugurarea acestui stadion, după cel din Ghencea, urmează cel din Giulești. E nevoie să punem Bucureștiul pe harta marilor evenimente sportive, după cum e nevoie să punem Bucureștiul pe harta marilor evenimente culturale. Pentru asta și oamenii din sport, cultură și business au tot suportul meu și pentru asta este nevoie de o colaborare între Guvernul României și Primăria Capitalei, iar pentru asta primul ministrul și-a arătat disponibilitatea pentru astfel de colaborări. Sunt foarte fericit să fiu astăzi aici”, a declarat edilul.

