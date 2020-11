Nicușor Dan: România are nevoie de un guvern pragmatic, pro-dezvoltare, pro-business, pro-european. Prin tot ce a făcut, sunt convins că guvernul Orban va fi cel care va transforma proiectele din PNRR în realitate (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a participat la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență, despre care spune că reprezintă o „uriașă oportunitate” pentru orașele din țara noastră. „Pentru ca această uriașă oportunitate să fie fructificată, România are nevoie de un guvern care să fie pragmatic, care să fie pro-dezvoltare, care să fie pro-business, care să fie pro-european și, prin tot ce a făcut chiar în pregătirea acestui PNRR și prin tot ce propune pentru executarea acestui program național, sunt convins că guvernul Orban va fi cel care va face ca toate aceste lucruri, care în momentul de față figurează ca proiecte, să devină o realitate”, a subliniat edilul.

Nicușor Dan, la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență

„Există o componentă foarte importantă a acestui program care se duce către dezvoltarea orașelor. O să spun doar câteva lucruri despre oportunitățile pe care Bucureștiul le are prin PNRR. O să spun că deja sunt alocați 100 de milioane de euro pentru Sănătate, ceea ce înseamnă echipamente pentru spitalele bucureștene, fie că sunt ale primăriei, fie că sunt ale ministerului. Deja am vorbit de 200 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei de transport a energiei termice, care se adaugă celor 300 de milioane cu care am semnat deja cu Ministerul Fondurilor Europene din fondurile europene pe exercițiul 2021-207. Vorbim de investiții foarte consistente în ceea ce privește infrastructura de transport. Este un proiect foarte ambițios care vizează două noi linii de metrou în București. Vorbim de mediu, pentru că poluarea și mediul este una din principalele probleme ale bucureștenilor, dincolo de ce am spus deja, infrastructura de Transport, de problema termiei și a problemelor pe care rețeaua veche le aduce, și modernizarea pe care o facem aici. Vorbim de eficiența energetică a clădirilor și există aici un capitol care este dedicat acestei probleme. În rezumat, pentru București, pentru orașele din România, acest PNRR este o uriașă oportunitate. Pentru ca noi, ca societate, să folosim această oportunitate este nevoie de colaborare, pentru că mulți ani de zile această colaborare a lipsit din societate”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei s-a arătat „foarte fericit” că a avut „o colaborare, directă, rapidă, profesionistă cu Guvernul României”, precizând că va fi „foarte fericit și foarte deschis ca această colaborare să continue”.

„Dacă vorbesc de București, sunt foarte fericit că am avut o colaborare doar în această lună pe care am avut-o de mandat, o colaborare corectă, directă, rapidă, profesionistă cu Guvernul României. Voi fi foarte fericit și foarte deschis ca această colaborare să continue după alegerile parlamentare. Pentru ca această uriașă oportunitate să fie fructificată, România are nevoie de un guvern care să fie pragmatic, care să fie pro-dezvoltare, care să fie pro-business, care să fie pro-european și, prin tot ce a făcut chiar în pregătirea acestui PNRR și prin tot ce propune pentru executarea acestui program național, sunt convins că guvernul Orban va fi cel care va face ca toate aceste lucruri, care în momentul de față figurează ca proiecte, să devină o realitate. Din partea Bucureștiului, vă asigur de colaborarea noastră viitoare pe tot ce înseamnă lucruri bune pentru bucureșteni”, a mai adăugat edilul.