Nicușor Dan: Lupta principală se va da între mine și Gabriela Firea. Mi-aș fi dorit ca alianța anti-PSD pentru Capitală să fie făcută de patru partide (VIDEO)

Nicușor Dan este de părere că principala luptă pentru Primăria Capitalei se va da între el și Gabriela Firea, primarul în exercițiu. În direct pe B1 TV, vineri seară, la „Bună, România!” cu Răzvan Zamfir, candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS a mărturisit din nou că și-ar fi dorit ca alianța construită în jurul său să cuprindă. Cum nu s-a putut, spune el, „e logic” ca PMP să intre în cursă pe cont propriu.

Nicușor Dan, despre cursa pentru Capitală, în direct pe B1 TV





Întrebat dacă i se pare optimist sondajul care îl plasează în fruntea bătăliei electorale pentru Primăria Capitalei, la un avans de aproape 8 procente față de Gabriela Firea și la unul și mai considerabil de Traian Băsescu, Nicușor Dan a răspuns: „Este poza momentului, în care 50%, 55% dintre bucureșteni spun că merg la vot. Este un sondaj care a fost făcut pe teren, deci nu e un sondaj telefonic, e un sondaj pe teren și, deci, precizia datelor este mai mare. De fapt, avem o luptă între PSD, Gabriela Firea – PSD, care e un partid undeva la 30%, 32% în București – și o alianță anti-PSD care s-a creat – PNL, USR-PLUS – pentru că bucureștenii voiau această alianță. Tot sondajul acesta spune că 70% dintre bucureșteni spun că orașul merge într-o direcție greșită și multe sondaje de care am vorbit de-a lungul timpului spuneau că dreapta trebuie să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei, iată că s-a realiza... și între timp și la sectoare”.



E logic ca PMP să aibă candidat propriu în actualele circumstanțe, spune Nicușor Dan





Referitor la posibilitatea ca Traian Băsescu să ia din voturile zonei anti-PSD, Nicușor Dan a explicat: „Eu mi-aș fi dorit ca alianța aceasta să fie făcută de patru partide, iar asta este ce am spus încă de acum un an, de când am intrat în această competiție inițială. N-a fost să fie, nu e nimeni vinovat. Am informații din negocieri, nu s-a întâmplat să fie patru. Nu a fost cineva care să fie vinovat pentru că nu sunt patru partide, sunt numai trei. În condițiile acestea, e logic ca PMP să aibă un candidat pentru că au niște consilieri, niște liste de consilieri la Consiliul General, la consiliile locale ale sectoarelor, și trebuie să fie cineva care să tragă aceste liste. Asta este situația”.

Întrebat de ce nu găsim un vinovat, totuși, pentru faptul că nu s-a putut construi o alianță anti-PSD pentru Capitală care să cuprindă și PMP, Nicușor Dan a afirmat: „Așa cum am spus, cunosc intenția cu care a venit la masa negocierilor fiecare dintre partide. Nu am participat la aceste negocieri, dar am fost informat de ele, de fiecare dintre părți. Se mai întâmplă în viață ca ce vor unii și ce vor ceilalți să nu se compatibilizeze, așa s-a întâmplat și aici. Asta eu tot. Eu însă cred – pentru că aici este o nuanță importantă – că există un public PMP. Publicul acesta, din toate sondajele, dorește ca administrația PSD să plece din București, și eu cred că acest public, sau cel puțin sper și îndemn ca acest public să dea votul util. Pentru că avem alegeri într-un singur tur și lupta principală se va da între mine și Gabriela Firea”.