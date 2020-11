Nicușor Dan: N-o să avem târg de Crăciun anul acesta / Vom avea luminițe, ceva mai multe decât mi-aș fi dorit. Au costat în jur de 9 milioane de lei, conform contractului semnat acum 3 ani (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că anul acesta bucureștenii nu vor avea târg de Crăciun, din cauza epidemiei de coronavirus. El a precizat că dacă nu ar fi existat criza sanitară, târgul s-ar fi organizat, dar doar de privați, astfel încât municipalitatea să nu plătească nimic. Dan a mai declarat că luminițe de Crăciun vor fi, deoarece există un contract semnat în acest sens încă de acum trei ani și care va expira la finele acestei ierni. În jur de nouă milioane de lei au plătit bucureștenii pentru luminițele de Crăciun.

Nicușor Dan a declarat că luminițele de Crăciun i-au costat pe bucureșteni în jur de nouă milioane de lei

Întrebat de moderatorul B1 TV Răzvan Zamfir dacă vom avea luminițe de Crăciun anul acesta, Primarul General al Capitalei a răspuns: „O să avem luminițe... ceva mai multe decât mi-aș fi dorit. Eu am explicat în conferința de presă de azi, așa vorbind grosier, că Primăra are două arii de competență: una care e în subordinea Primarului General - toată funcționarea executivă a Primăriei și a celor 47 de instituții din subordine - și una care e în subordinea Consiliului General al Municipiului București - aici sunt companiile. Contractul acesta pentru luminițe a fost semnat acum trei ani pentru trei ierni. El se va încheia la sfârșitul acestei ierni și el a fost executat pentru această iarnă, în proporție de 90%, de către firma prestatoare către Compania Municipală de Iluminat. Deoarece CGMB nu s-a putut constitui, acest contract a mers mai departe. Asta e pe scurt situația luminilor din București”.

Întrebat de moderatorul B1 TV Radu Buzăianu cât i-a costat pe bucureșteni luminițele de Crăciun, Nicușor Dan a răspuns: „În jur de nouă milioane de lei. Nu știu dacă o să vedem și recepția lor, dar contractul e de nouă milioane de lei”.

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei: „Nu, n-o să avem târg de Crăciun anul acesta”

„Nu, n-o să avem târg de Crăciun anul acesta. Dacă condițiile de sănătate ne-ar fi permis, am fi avut târg de Crăciun organizat de privați, care abia ar fi așteptat să facă asta - sunt mulți organizatori de astfel de evenimente care abia așteaptă să colaboreze cu Primăria Capitalei. Am fi avut un astfel de târg care nu ne-ar fi costat nimic pe noi, ca municipalitate. Dar suntem într-o situație de pandemie și nu e logic să avem târguri și mari aglomerări”, a mai declarat Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Întrebat dacă-și aduce aminte să fi existat vreun târg de Crăciun în București care să aducă bani pentru municipalitate, nu să fie o cheltuială în plus, Dan a răspuns: „Nu, nu, nu. De altfel, am vorbit în conferința de presă și de raportul cu care a venit Curtea de Conturi, care a verificat Primăria Capitalei și unul dintre lucrurile pe care le-a remarcat Curtea de Conturi a fost că înainte să existe aceste companii muncipale, prin taxa de parcare pe care bucureștenii o plăteau, Primăria câștiga mult mai mult decât câștig acum prin compania municipală. Practic, nu mai câștigă nimic din această sursă de venit care există peste tot în lume - taxa de parcare pe domeniul public”.