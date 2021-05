Nicușor Dan: Noul plan pentru calitatea aerului din București, finalizat până în 2022. Ne dorim implicarea celor mai bune companii de evaluare a mediului din Europa

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat lansarea în consultare publică a caietului de sarcini pentru Planul integrat de calitate a aerului. Bucureștiul se confruntă cu o mare problemă de mediu din acest punct de vedere, iar actualul plan este din 2018 și a fost declarat nefuncțional de Curtea de Justiție a UE, fiind la rândul său bazat pe un studiu din 2014, care se referă la poluarea din 2013.

Nicușor Dan, despre calitatea aerului din București și măsurile pentru combaterea poluării

„Vreau să vă anunț că am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru Planul integrat de calitate a aerului. Avem o problemă mare de mediu cu poluarea aerului, pe care o cunoaștem cu toții, o cunoaște Comisia Europeană, suntem în două proceduri de infrigement, cunoaștem cu toții decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noi, în momentul acesta, funcționăm pe un plan din 2018, de care Curtea de Justiție a spus că e nefuncțional, și știam cu toții că este, care la rândul său se bazează pe un studiu din anul 2014, care se referă la poluarea din 2013. Avem nevoie, pe de o parte, de un studiu care să ne spună care sunt nivelurile de poluare și care sunt poluanții atmosferici la nivelul anului 2021. Este o licitație, vrem să vorbim cât mai mult de această licitație, pentru că ne dorim ca cele mai bune companii de evaluare a mediului din Europa să participe la această competiție, astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului real, efectiv și chiar să rezolvăm problema aceasta. Calendarul este ca în vara lui 2022 să avem și studiul, și să avem și noul plan pentru calitatea aerului din București”, a declarat Nicușor Dan, vineri, într-o conferință de presă.

Edilul a amintit de discuția purtată recent cu reprezentanții Comisiei Europene, discuție care a avut ca temă cele două proceduri de infrigement deschise împotriva României pentru calitatea aerului din București.

„Acolo i-am anunțat că deschidem această licitație publică și i-am anunțat pe partenerii noștri din Comisie de celelalte măsuri pe termen scurt și pe termen mediu pe care le-am luat sau intenționăm să le luăm. Le-am vorbit de suspendarea PUZ-urilor de sector, pentru că e o chestiune direct legată de mediu, pentru că vizează sute de hectare de spații verzi care ar fi devenit construibile. Le-am vorbit de recenta semnare a contractului pentru cele 100 de tramvaie și de deschiderea în viitorul foarte apropiat a licitațiilor pentru 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Am promis 40 de kilometri de linie unică pentru transportul de suprafață până la sfârșitul anului. Am vorbit de majorarea prețurilor la parcările de reședință și am promis o majorare a prețurilor pentru celelalte parcări din București. Am promis un control pe care îl facem în parte în momentul acesta, al salubrizării străzilor, pe care le fac primăriile de sector, și al șantierelor de construcții, de asemenea, e o chestiune care se întâmplă în parte în momentul acesta. Asta pe termen scurt. Pe termen mediu am vorbit de proiectele pe care le-am depus pentru PNRR, cel vizând înverzirea câtorva sute de hectare din București, adică plantare de copaci pe zone care au destinația de spațiu vede, dar care sunt în momentul acesta terenuri virane, și de metroul de suprafață”, a adăugat primarul general.