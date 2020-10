Nicușor Dan: Nu mai sunt membru al Asociației Salvați Bucureștiul. Din punct de vedere juridic, asociația este total independentă de mine în momentul acesta (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, a explicat luni seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că nu mai este membru al Asociației Salvați Bucureștiul, „care are altă componență” și este „total independentă” de el din punct de vedere juridic în momentul acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.