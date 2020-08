Nicușor Dan o acuză pe Gabriela Firea că-și face campanie electorală în școli, folosindu-se de funcționari publici: Din punct de vedere moral, e o josnicie. În plus, sunt încălcate cel puțin trei legi (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, o acuză pe principala sa contracandidată, Primarul general Gabriela Firea (PSD), că se folosește de funcționari publici pentru a distribui în școlile bucureștene măști inscripționate cu însemnele ei electorale. Dan susține că Firea încalcă astfel trei legi. Anterior, Gabriela Firea anunțase că ea și colegii ei vor dona copiilor 100.000 de măști, dat fiind că Guvernul PNL a anunțat că nu poate asigura aceste materiale pentru toți elevii, ci doar pentru cei proveniți din medii defavorizate. Primarul general a mai precizat că măștile vor fi distribuite în școli prin intermediul primăriilor de sectoare.

„E o josnicie politică să folosești o criză medicală, vulnerabilitatea unor persoane pentru a-și face pe asta campanie electorală. Am văzut cutii cu măști inscripționate cu însemnele electorale ale Gabrielei Firea, care urmează să fie distribuite de funcționari publici în școli. Din punct de vedere moral, e o josnicie. Din punct de vedere legal sunt cel puțin trei legi care sunt încălcate.

În primul rând, nu e permis de legislația electorală oferirea de materiale, foloase materiale în campania electorală. În al doilea rând, e interzisă campania electorală în școli. În al treilea rând, și aceasta are o componentă penală, e utilizarea funcționarea publici, adică folosirea funcției publice pentru a implica funcționari publici în campania electorală.

E o nevoie de măști în școală, mai ales pentru copiii care vin din familiile vulnerabile și e de competența administrației locale să vină cu aceste măști. De aceea autoritățile locale, primăriile din București, trebuie să vină cu măști pentru copiii care nu-și permit să vină cu mască de acasă. Dar această chestiune trebuie făcută instituțională.

Dacă Primăria Capitalei nu ar fi fi azi în faliment, Primarul Capitalei ar fi făcut asta instituțional.

Dar a distribui măști, a face campanie în școli, utilizând o criză medicală e o josnicie. Îi invit pe bucureșteni să vină pe 27 septembrie la vot, să facem astfel încât acest coșmar care s-a numit administrația PSD să dispară din București”, a afirmat Nicușor Dan.

