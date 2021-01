Nicușor Dan: O companie municipală a cerut 370 de milioane de lei pentru înfrumusețarea Parcului Herăstrău. Companiile astea trăiesc într-o lume virtuală, în care milioanele cresc în copaci (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că la discuțiile din ultimele zile pentru întocmirea bugetului Bucureștiului pe acest an a aflat că una dintre companiile municipale înființate de social-democrata Gabriela Firea, fosta primăriță, a cerut 370 de milioane de lei pentru un proiect de înfrumusețare a Parcului Herăstrău. „Companiile astea trăiesc într-o lume virtuală, în care milioanele cresc în copaci”, a concluzionat el.

Joi a apărut în presă informația că Nicușor Dan l-a dat afară pe Răzvan Niţu, directorul economic al Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), dintr-o ședință în care se discuta bugetul, după ce acesta a afirmat că preţul unei bănci este 5.000 de lei, fiind decesare 15 milioane de lei.

Potrivit unor surse, Dan i-ar fi zis: „Vă bateți joc de noi?! Vă rog să părăsiți sala în acest moment, că vă bateți joc de noi!”.

Nițu, adus în Primărie de Gabriela Firea, a părăsit ședința. El a spus apoi că nu înțelege care a fost greșeală și de ce i s-a cerut să plece.

Ulterior, după terminarea discuțiilor, Primarul General a pus informația în context: „Vreau să vă spun că această administrație a avut în fiecare an un buget de în jur de 100 de milioane de lei din 2015 încoace. Și acum au venit și au cerut 300 de milioane de lei”.

Vineri, într-o intervenție pentru B1 TV, Nicușor Dan a dat exemplul unei alte pretenții fanteziste invocate de o companie municipală.

