Nicușor Dan: O provoc pe Gabriela Firea la trei dezbateri, în ultima săptămână de campanie. Am mai invitat-o, dar a dat un răspuns evaziv

Nicușor Dan susține că a invitat-o pe Gabriela Firea la trei dezbateri în ultima săptămână de campanie, dar primarul general „a dat un răspuns evaziv, că depinde de invitațiile pe care televiziunile ni le vor face și, atunci, revin cu o invitație, o provocare depinde cum vreți să o luați”.

„O invit pe Gabriela Firea la trei dezbateri, în ultima săptămână de campanie: miercuri - 23 septembrie, joi - 24 septembrie, vineri - 25 septembrie, în sala de consiliu, cu toate televiziunile care vor să vină. Deci, nu mai depindem în felul acesta de invitații pe care televiziunile să ni le facă. O invit să organizăm împreună această dezbatere, unu la unu, cu un moderator pe care îl alegem și cu toate televiziunile de față miercuri -23, joi - 24, vineri - 25 și în felul acesta putem să discutăm și dacă a atras un miliard de euro fonduri europene, cum zice ea sau 30.000.000 cum zic eu și câte au fost investițiile în infrastructură și dacă s-a făcut o revoluție în trafic și dacă dispar sau nu dispar spații verzi și dacă a reabilitat 52 de km de conductă, cum zice ea, sau 680 de metri, cum zic eu. Putem să discutăm și de cele peste 15.000 de sesizări pe care le-au făcut cetățenii până în momentul acesta pe BucureștiUmilit.ro, probabil că o să fie mult mai multe la momentul acela. Deci, discutăm de bilanțul real al Primăriei Capitalei și de proiectele fiecăruia dintre noi”, a afirmat Nicușor Dan, într-o conferință de presă prilejuită de ședința de luni a Consiliului General, la care au mai luat parte Ana Ciceală, liderul consilierilor generali USR, și Stelian Bujduveanu, liderul consilierilor generali PNL.

Cu această ocazie, independentul susținut de USR-PLUS la Primăria Capitalei a vorbit și despre ședința Consiliului General, despre care spune că vizează „câteva subiecte importante”.

„În primul rând, testarea, din nou, sunt niște proiecte de testare. Eu sunt un susținător al testării, pentru că este un mod de a ne preveni cu toții ca societate, in fața acestei pandemii. Doar că atunci când spunem că face testarea, să o și facem și pentru că au trecut deja 6 luni de când această pandemie a început, e momentul să venim și cu niște cifre și cea mai importantă o avem aici. Câte teste s-au făcut în România de când a început această pandemie de 6 luni – 1.800.000, acesta este numărul la 31 august, de fapt, până acum s-a depășit 1.900.000. Câte a făcut Primăria? Nici măcar 1 %, 13.000 de teste până pe 31 august. Nu mai vorbesc dacă au fost făcute pe persoanele pe care trebuia sau la întâmplare. Nu mai vorbim nici măcar de asta. Concluzia este că am avut un primar care a vorbit de testare și nu a făcut testare, aceasta este singura concluzie care se impune”, a subliniat Nicușor Dan.

Un alt subiect important, spune independentul susținut de PNL și USR-PLUS, „este bugetul și concluzia este că continuă delirul. Suntem în septembrie 2020 și primarul continuă să propună consilierilor generali un buget cu venituri de 7 miliarde de lei, așa cum a făcut și în 2019 și a încasat 4 miliarde, așa cum a făcut, în mai mică măsură, în 2018”.

„Deci, Primăria Capitalei a încasat în 2016, 2017, 2018, 2019 4 miliarde și continuă să pretindă că în 2020 va încasa 7 miliarde și după aceea se miră că de ce este în faliment. Ultima chestiune care ține de buget și care ține de dezvoltarea Bucureștiului, se taie banii pentru Planul Urbanistic General. După cum știți, Bucureștiul are un PUG din 2000, legea spune că el trebuie actualizat la 10 ani, au trecut 20 și nu s-a actualizat și mai mult decât atât, vedem prin această tăiere din bugetul de azi că Primăria nu are nicio intenție, de fapt, de a actualiza Planul Urbanistic General, ceea ce înseamnă că, de fapt, nu are nicio intenție de a da o direcție de dezvoltare pentru București. Aceasta este concluzia”, a mai spus Nicușor Dan.

El susține că este „datoria primarului să vină în fața consilierilor și a Bucureștenilor să spună care este datoria curentă a municipalității și către cine. Ce sume și către cine. Dacă vorbim de cazul Constanda, să vină și să prezinte acordul pe care la încheiat cu Constanda pentru eșalonarea acestei plăți, ca să vadă toată lumea când sunt termenele pentru aceste plăți, pentru diferitele tranșe din suma pe care o datorează. Fără aceste date, discutăm în abstract, nu mai spun că consilierii generali, care conform legii gestionează bugetul municipalității și trebuie să aibă aceste date, dacă li se cere să voteze o chestiune precum rectificarea bugetară a bugetului capitalei”.

Întrebat, printre altele, care este proiecția sa bugetară pentru anul viitor sau, mai exact, pe ce vrea să cheltuie banii în anul 2021, Nicușor Dan a explicat: „În linii foarte mari, bineînțeles că, exact ce am spus câteva secunde mai devreme. Trebuie să avem o estimare realistă a cât este datoria curentă și care sunt termenele de plată a acestei datorii. În linii mari, în primul an de mandat, trebuie reparată această gaură financiară, adus la linia de plutire bugetul capitalei. Asta se face prin desființarea principalelor companii, readucerea capitalului din aceste companii în bugetul Primăriei, bineînțeles, transferul oamenilor către administrațiile publice, reducerea semnificativă a cheltuielilor inutile cu târguri, petreceri, ș.a.m.d și, foarte important, echilibrarea bugetului de investiții prin atragerea consistentă a fondurilor europene”.

„Deci, în primul an, o să vedem și dacă este nevoie de un împrumut pe care să-l gireze Guvernul României pentru a ieși din această situație de faliment . Însă, în primul an, echilibrul financiar și atragerea de fonduri europene pentru investiții consistente și fonduri europene, am anunțat de-a lungul timpului pentru metroul de suprafață, reabilitarea liniilor de tramvai, cumpărarea de tramvaie, pentru semaforizarea inteligentă, pentru înverzirea spațiilor verzi și toate aceste proiecte de care am vorbit", a mai adăugat Nicușor Dan.