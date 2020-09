Nicușor Dan: ”Panaramă” înseamnă persoană ridicolă, care caută scandal. Aparatul de propagandă al Gabrielei Firea m-a acuzat că sunt misogin. Îl contrazice activitatea mea de 20 de ani

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că a folosit termenul de „panaramă” cu sensul din dicționar: persoană ridicolă, care caută scandal și care face circ. S-a referit astfel nu la Gabriela Firea, ci la „cele două persoane care ne-au urmărit de-a lungul campaniei”. Dan a mai afirmat că, în această campanie, au existat două categorii de public care nu s-au întâlnit niciodată: oamenii care s-au informat și cei care au fost manipulați de mașinăria de propagandă a Gabrielei Firea. Dacă ar fi existat o dezbatere electorală, cele două publicuri ar fi avut ocazia să se întâlnească și „să vadă viziunile ambilor candidați asupra acelorași probleme”.

Nicușor Dan a explicat de ce a folosit termenul ”panaramă”

„Am explicat foarte clar că am folosit termenul comun din dicționar, care înseamnă persoană ridicolă care caută scandal și care face circ. Da? A face panaramă înseamnă a face circ. Și am spus că m-am referit la cele două persoane care ne-au urmărit de-a lungul campaniei.

Binețeles, că a fost o ocazie, din nou, cu tot aparatul de propagandă pe care îl are în subordine, pentru Gabriela Firea să spună că m-am referit la toate femeile și că eu sunt misogin. În toată activitatea mea publică de 20 de ani nu s-a întâmplat niciodată.

Mi se pare că asta a fost caracteristica acestei campanii. Au fost două publicuri care nu s-au întâlnit: un aparat de propagandă care a reușit să inducă informații false inclusiv despre activitatea Primarului General, dar și informații false despre ce aș urma eu să fac, și un public care s-a informat, care a aflat despre proiectele mele și despre nerealizările din mandatul adminsitrației PSD.

De asta eu regret că contracandidata mea nu a venit niciodată la o dezbatere publică, pentru ca ambele publicuri să vadă viziunile ambilor candidați asupra acelorași probleme”, a declarat Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: Miza alegerilor e mai mult decât rezolvarea problemelor bucureștenilor. E vorba, de fapt, de o luptă de valori

Anterior, Dan afirmase că această luptă nu e doar una pentru Primăria București și pentru rezolvarea problemelor grave ale Capitalei, ci mai ales o luptă pentru apărarea unor valori, atât de brutal încălcate de Firea și apropiații ei.

„Este periculos când pentru segmente întregi de populație se schimbă sistemele de valori, când oamenii corecți sunt linșați mediatic și nulități zgomotoase, ca să nu spun panarame, devin repere și, din păcate, suntem aproape de acel moment și lupta pe care o ducem, acum, este aceeași luptă care s-a dus în anii 92-96, când oamenii se duceau pe drumurile lupte din România pentru a vorbi împotriva regimului Iliescu, este aceeași luptă pe care am dus-o toți, în 2017 – 2018, când era în pericol sistemul de justiție din țara asta”, a mai declarat Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Generală.