Nicușor Dan participă la ședința conducerii PNL: Am venit să-mi reafirm parteneriatul cu PNL pentru că este un partid care m-a susținut puternic în aceste alegeri locale (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, participă, miercuri, la ședința conducerii PNL, în care liberalii analizează rezultatul alegerilor locale și urmează să stabilească politica de alianțe la nivelul consiliilor locale și județene. Nicușor Dan a precizat, în acest context, că a fost invitat de PNL să ia parte la această întâlnire și că prin prezența sa la ședință își reafirmă parteneriatul cu Partidul Național Liberal, care l-a susținut în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Întrebat dacă exclude varianta de a deveni membru al PNL, Nicușor Dan a răspuns: „Am fost invitat la ședința de conducere a PNL și am venit cu plăcere pentru că este un partid care m-a susținut puternic în aceste alegeri locale. Am venit să-mi reafirm parteneriatul cu ei. Ăsta este răspunsul pentru acest moment”.

De asemenea, întrebat dacă i s-a propus să devină membru PNL după ce a câștigat scrutinul din 27 septembrie, primarul ales al Capitalei a precizat: „Ce se va întâmpla în viitor, o să vedem. Pentru moment vreau să mă concentrez pe problemele pe care le are Bucureștiul și, în acest moment, am venit să stau de vorbă cu partenerii mei din Partidul Național Liberal”.

