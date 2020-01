Nicușor Dan a confirmat, pentru B1.ro, că se află în soatele fondării noului partid "Uniunea Forțelor Locale" care a fost înregistrat anul trecut la Tribunalul București de un grup de apropiați.

Acesta a transmis pentru B1.ro că a fondat acest partid drept o soluție tehnică în cazul în care alianța USR-PLUS condiționează candidatura sa de prezența numelui alianței pe buletinul de vot.

"Informația apărută astăzi nu are de-a face cu situația politică pe care o știm cu toții. Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opoziție pentru susținerea candidaturii sale și care a obținut deja sprijinul USR-ului.

Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urma cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar.

O posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu. Printr-o alianță și cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru în niciunul din partidele alianței dar prin alianța extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot.

Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Cioloș când am discutat de o posibilă susținere din partea Alianței USR-PLUS, ca răspuns la obiecția că numele meu pe buletinul de vot nu ar "trage" lista de consilieri al partidelor care mă susțin și, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianței.

în concluzie, vorbim de o soluție tehnică la o problemă tehnică. Dacă se va pune vreodată problema de activa într-un partid, fiți siguri că vă voi informa", a arătat Nicușor Dan.

Acesta a respins o ipoteză în care noul partid ar putea coopta nemulțumiții din USR, mai ales cei din filiala București, în cazul unei fuziuni a USR cu PLUS care va duce la o scindare.

"Astea este o întrebare foarte speculativă. În momentul de față sunt un candidat independent, ca și candidat independent am sprijinul USR, USR este într-o alianță, trebuie să se decidă alianța cui acordă sprijinul. Eu susțin sondajele ca metodă științifică de desemnare. Sper că o să am sprijinul alianței, nu merg în altă direcție.

În acest moment, UFL este un vehicul tehnic, o soluție tehnică așa cum a fost soluția de a intrat pentru câteva zile în USR pentru a confirma acel protocol pentru ca alianța să poată participa la europarlamente. Nimic mai mult de atât", a subliniat Nicușor Dan pentru B1.ro.

Acesta a arătat că apariția de partide locale este o soluție foarte în regulă atunci când un număr de persoane au un obiectiv local dar nu se regăsesc în partidele deja existente.

"Eu cred având experiența USB din 2016 că în condițiile în care avem o mână de oameni cu resurse relativ limitate, cum era USB la acel moment, cum era Partidul Pentru Iași, cum era partidul de la Târgu Mureș, POL, aceasta este soluția. Dacă ei nu se simt atrași ideile unui partid politic existent, aceasta este soluția. Pentru ei resursele sunt mai puține, iar legile electorale le permit să se manifeste pe plan local", a arătat Nicușor Dan.