Nicușor Dan a afirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, că poate fi considerat candidatul opoziției pentru Primăria Capitalei. Dacă PNL și USR au anunțat deja că îl susțin în cursa către poziția de primar general, liderii din PMP și PLUS i-au transmis și ei, informal, că îl sprijină în competiția electorală.



„În mod oficial, organele de conducere ale partidelor, și la PNL, și la USR, au decis să mă susțină. Informal, liderii de la PMP și PLUS mă susțin și ei, deci practic sunt candidatul opoziției”, a declarat Nicușor Dan.

Candidatul independent a subliniat că, în opinia sa, „cea mai mare incertitudine vine din faptul că atunci când Parlamentul a aprobat, cu modificări, ordonanța de urgență a Guvernului, acum câteva zile, a spus, contrar a tot ce s-a întâmplat până acum, că va stabili el, Parlamentul, data alegerilor. Adică, majoritatea din jurul PSD. Acum o să urmeze, probabil, o contestați la Curtea Constituțională pe această lege, care dă Parlamentului atribuția de a stabili legea. Eu cred că o să fie admisă și Guvernul o să stabilească data alegerilor. Bineînțeles, lucrul cel mai important este să nu îi faci pe oameni să facă toată campania cu pericol de răspândire a virusului. Totul depinde de evoluția pandemiei din România”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.