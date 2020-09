Nicușor Dan, despre vizita la Cotroceni: „Președintele este preocupat de situația în care se află Bucureștiul / Am discutat despre atragerea de fonduri europene”

În timpul conferinței de presă de joi, 24 septembrie, Nicușor Dan a oferit mai multe detalii cu privire la vizita pe care a făcut-o astăzi la Palatul Cotroceni. Totodată, candidatul susținut de PNL și USR - PLUS a explicat și de ce nu a acceptat o dezbatere cu ceilalți candidați aflați în cursa pentru funcția de primar al Bucureștiului.

„Am fost Palatul Cotroceni, cred că comunicatul pe care l-a transmis Administrația Prezidențială rezumă cât se poate de bine ceea ce s-a întâmplat acolo. Președintele este preocupat de situația în care se află Bucureștiul și am discutat despre soluții pentru atragere de fonduri europene, soluții pentru dezvoltarea economică a orașului. După cum știți, președintele a fost un primar de mare succes în Sibiu.

Întrebat dacă consideră că a fost o discuție firească și dacă s-ar fi întâmplat în același fel și cu un candidat al PSD, Nicușor Dan a explicat:

„Este o întrebare pe care trebuie să i-o puneți, eu cred că discuția a fost firească, în contextul în care orașul asta, cu resurse uriașe este în faliment și în care multe din serviciile esențiale pentru viața oamenilor sunt la nivelul la care sunt (...) Este o preocpare pentru un oraș de care depinde viitoul economic al României și care din punct de vedere financiar este în faliment. Din punct de vedere al încrederii și al pieței financiare și a mediului investițional este la cele mai reduse cote din istoria recentă și în care de bază precum căldura și apa caldă, traficul, poluarea și infrastrctura școlară sunt la pământ”, a explicat candidatul susținut de PNL și USR Plus.

Dezbatere electorală cu restul candidaților la Primăria Capitalei

„Din păcate suntem în contextul unor alegeri într-un singur tur. În aceste alegeri contează doar Gabriela Firea și cu mine. Am spus de la început că voi participa doar la alegeri între primii doi candidați, care au șanse reale. (...) Orice vor pentru un alt candidat este un vor pentru primarul în funcție, Gabriela Firea, tocmai de aceea am dat curs doar dezbaterilor unu la unu”, a declarat Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR PLUS la Primăria Capitalei.