Nicușor Dan a atras atenția că Primăria Municipiului București va intra în incapacitate de plată în acest an dacă administrația publică nu va opera o restructurare masivă a bugetului. Dan acuză actuala administrație că a umflat mult veniturile estimate pe acest an și a precizat că veniturile vor fi cu peste un miliard de lei mai mici decât cheltuielile.

