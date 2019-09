Nicuşor Dan şi-a anunţat, într-o conferinţă de presă organizată marţi, oficial intrarea în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului pentru Primăria Capitelei în alegerile locale din vară lui 2020.

În această conferinţă de presă, Nicuşor Dan a anunţat că intrarea în cursa internă vine ca urmare a discuţiile avute cu mai mulţi membri USR, afirmând că este optimist privind susţinerea pe care o are, mai ales după ce a vorbit cu mai mulţi membri USR din sectoare.

Întrebat de reporterul B1.ro privind o posibilă susţinere care ar veni de la preşedintele USR, Dan Barna, acesta a evitat un răspuns clar, mulţumindu-se în a afirma că Barna a spus public în urmă cu doi ani, când Nicuşor Dan demisiona din USR, că îl va susţine în alegerile locale.

"În opinia mea, Dan Barna şi-a exprimat public susţinerea, în urmă cu 2 ani, când a spus că, împreună cu ceilalti candidaţi la şefia USR, când au spus că indiferent dacă mă voi întoarce sau ramân independent, USR mă va susţine pentru Primăria Capitalei", a răspuns Nicuşor Dan.

Cât despre partidul pe care l-a fondat şi condus până în Parlament, Nicuşor Dan a întărit fpatul că decizia sa rămâne cea din 2017 şi nu va reveni în USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.