Nicușor Dan: Primăria Capitalei are o datorie de 3,7 miliarde, la care se adaugă cele 4 miliarde lăsate de RADET. Orașul e în colaps / ELCEN ar putea începe procedura de insolvență și cu Termoenergetica (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la funcția de primar general al Bucureștiului, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că datoria curentă a Primăriei Generale a Capitalei este de 3,7 miliarde de lei, în condițiile în care bugetul anual al acesteia e de 4 miliarde. Dan a precizat că, practic, PMB e în „faliment financiar” și, dacă ar vrea, ANAF-ul ar putea bloca și mâine conturile instituției. Nicușor Dan a mai susținut că, pe lângă aceste 3,7 miliarde, mai există și datoria RADET-ului de 4 miliarde de lei, iar Termoenergetica, acea companie care a înlocuit RADET-ul, are deja și ea o datorie la ELCEN de 0,6 miliarde. Soluția este restructurarea cheltuielilor Primăriei, fapt ce înseamnă inclusiv că „toată administrația va trebui să fie evaluată profesionist”.

„Falimentul financiar în cel mai propriu sens al cuvântului. La 2019, aveam 1,5 miliarde lei datorii către privați și 1,5 miliarde lei către stat, asta însemnând TVA-uri către ANAF, tot felul de obligații, impozite pe salarii. Deci în bilanțul de pe site-ul Primăriei veți găsi aceste două cifre. Asta în condițiile în care bugetul real al Primăriei e de 4 miliarde anual. O informație îmi spune că, de fapt, datoria curentă azi e de 3,7 miliarde, adică aproape cât un buget. A moștenit câteva sute de mii, adică 10% din această datorie. Inclusiv la execuția pe 2018 o să găsiți ceva de ordinul 0,6, respectiv, 0,6 miliarde. Dacă ar vrea, statul, adică ANAF-ul, ar veni mâine și ar bloca conturile Primăriei”, a explicat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

El a precizat că Primăria Capitalei a ajuns în această situație și pentru că a estimat pe 2019 că va avea un buget de 7 miliarde, lucru care efectiv nu avea cum să se întâmple: „Problema esențială vine din modul în care Primăria și-a făcut planificarea bugetara. În 2016 a încasat 4 miliarde, în 2017 a încasat 4 miliarde, în 2018 a încasat 4 miliarde, în 2019 a încasat 4 miliarde la sfârșitul anului, dar la începutul anului a estimat că încasează 7 miliarde”.

„În aprilie 2019 am spus că Primăria Capitalei, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, va intra în incapacitate de plată, în cursul anului 2019. Și s-a întâmplat ceva extraordinar: faptul că a luat un împrumut din Trezorerie de o jumătate de miliard și apoi i-a mai dat doamna Dăncilă (atunci premier) din Fondul de Rezervă 100 de milioane ca să plătească factura, să nu se taie căldura. Acum suntem practic în faliment”, a mai declarat candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire de ce vrea, în aceste condiții, să devină primar, Dan a răspuns: „Când faci politică, nu faci politică pentru ca lumea să știe că ești primar, să scrii pe o carte de vizită, faci ca să rezolvi problemele, iar orașul ăsta e în colaps”.

