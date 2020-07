Nicușor Dan: Primăria Capitalei, cea mai bogată municipalitate din țară, este practic în faliment (VIDEO)

Nicușor Dan susține că Primăria Capitalei, cea mai bogată municipalitate din țară, „este practic în faliment”, dar a sugerat că, chiar și așa, ar fi de acord cu amânarea alegerilor locale din 2020 dacă evoluția epidemiei de coronavirus o impune.

„Suntem într-o situație de criză globală, în care trebuie să avem încredere în specialiști. Există niște specialiști, niște oameni care au făcut studii pentru exact momente ca acestea. Trebuie să ascultăm de acești specialiști. Bineînțeles că acești specialiști probabil că nu vor avea întotdeauna 100% dreptate între ei, însă 99% ce ne vor spune ei va fi corect și trebuie să ascultăm de ei. Eu sper să nu ajungem în situația de a fi amânate alegeri pentru că orașul acesta este financiar, practic, în faliment. Cea mai bogată primărie din România este practic în faliment și putem să detaliem, dar chestiunea sănătății publice este mult mai importantă. Sper să nu ajungem acolo, dar dacă specialiștii vor spune că măsurile de precauție care trebuie luate sunt așa de grave încât să nu facem alegeri, desigur că...”, a declarat Nicușor Dan, în direct pe B1 TV.



Alegerile locale din 2020, programate pentru 27 septembrie. Gabriela Firea și Nicușor Dan, protagoniștii cursei pentru Capitală





Alegerile locale din 2020 vor avea loc în 27 septembrie - dacă situația sanitară o permite - iar postul de primar general al Capitalei este cel mai disputat scaun de edil din țară. Principalii contracandidați sunt Gabriela Firea, edilul în exercițiu susținut de PSD, și Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR.

„Ce am făcut în acești patru ani? Am preluat un oraș în care nu se mai muncea pe niciun șantier, am finalizat absolut toate obiectivele de investiții în infrastructura mare, pe care le-am preluat la 10% și le-am finalizat. Am început, de asemenea, și alte proiecte noi. Nu îmi este rușine cu activitatea mea. Bineînțeles, întotdeauna este loc de mai bine și sunt o perfecționistă, și îmi doresc să fac cât mai bine lucrurile. Fiecare candidat va veni în fața bucureștenilor cu propria personalitate, cu ce a făcut și cu ce nu a făcut în viață, și cu ce știe să facă mai departe pentru Capitală, care are nevoie de foarte multe investiții în continuare. Din nefericire, bugetele alocate prin Legea bugetului de stat nu sunt suficiente comparativ cu complexitatea și numărul mare de proiecte necesare în Capitală”, a declarat Gabriela Firea.

De partea cealaltă, principalul său contracandidat susține că el este „un om care promovează dezvoltarea și Bucureștiul, după 12 ani de guvernare PSD, cred că are nevoie de o deschidere și de dezvoltare, de o conexiune cu mediul de afaceri. Există multe segmente ale orașului, unul dintre cele mai importante este urbanismul, pentru că poți să faci o dezvoltare urbană planificată, iar asta nu îți va genera 20% din trafic cu părinți care își duc copiii cu mașina la școală și alți 30% din trafic toată lumea mergând cu mașina la birourile din Pipera, pentru că nu ai avut grijă să stimulezi dezvoltarea și în sud, și în vest, și în est. Deci sunt multe segmente, dar unul din segmentele importante este cel al dezvoltării economice. Noi nu am avut, și putem să facem asta, acest potențial dat de IT și de industriile creative. Avem 100.000 de oameni în București, care lucrează în IT, de exemplu, avem companii care se bat de la egal, la egal cu mari companii din lume. Avem acest potențial și putem să îl dezvoltăm, ca să creștem economic.