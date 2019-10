Nicușor Dan: Primăria Capitalei riscă incapacitatea de plată practic în orice moment. Opoziția trebuie să facă un acord primar-consilieri, cu măsuri dureroase care să fie implementate (VIDEO)

Primăria Capitalei riscă incapacitatea de plată practic în orice moment, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV. Acesta a mai susținut că Opoziția din București ar trebui să ajungă la un acord primar-consilieri, astfel încât noua administrație să implementeze măsuri dureroare, dar care sunt absolut necesare.

„Primăria e într-o situație foarte gravă și riscă incapacitatea de plată practic în orice moment. Are datorii de 200 de milioane NOI. După faliment, cu datoria istorică la RADET de aproape 1 miliard euro, a mai făcut 200 de milioane, din care 100 scadent. E nevoie de măsuri pe care primarul să le ia cu un consiliu. Ideal e ca Opoziția să facă un acord primar-consilieri, cu acele măsuri dureroase care să fie implementate”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Dan a explicat și de ce consideră că e cel mai potrivit pentru a fi unicul candidat al Opoziției la funcția de Primar general al Capitalei: „E un principiu care spune că politicienii trebuie să facă ce spun oamenii care îi votează. Noi avem o situație în București, în care toată lumea care votează partide de Opoziție vrea să scape de Firea și de PSD. Dacă îi întrebi, spre 70% vor un candidat unic al Opoziției. Acum câteva luni, am spus că Opoziția din București trebuie să stabilească acel candidat cel mai bine plasat. Dacă Opoziția stabilește împreună un candidat și acela nu sunt eu, n-o să candidez de nebun împotriva lui. Cred, și sondajele confirmă, că din două motive sunt candidatul cel mai bun. În sondaje sunt cel mai bine plasat. În plus, vedem că există PNL și USR-PLUS care sunt în competiție la parlamentare și o să fie extrem de greu ca PNL să susțină candidatul alianței sau alianța să susțină la Primăria București candidatul celorlalți. Atunci poziția de independent îmi dă acest atu”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.