Nicușor Dan a explicat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că există „o oarecare confuzie pentru că multă lume are impresia” că el este deja de o lună de zile primar general al Capitalei, deși învestitura sa în funcție ar putea avea loc abia în săptămâna care începe de mâine. În acest context, el a precizat că procesul în instanță, în care se vor judeca cele 52 de apeluri care întârzie preluarea mandatului său, va avea loc luni, la ora 12, la Curtea de Apel.

