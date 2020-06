Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, desfășoară o conferință de presă, joi, ora 10, în care vorbește despre ședința Consiliului General al Municipiului București din aceeași zi, în care principalul subiect de pe ordinea de zi este PUZ Sector 5, care este, potrivit deputatului, „pur și simplu o planșă cu niște culori în care desenăm unde să punem blocuri, unde să punem birouri de locuințe”, ce nu vorbește despre dezvoltarea sectorului și nu pare să fie fundamentat de niciun studiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.