Nicușor Dan, candidat independent, susținut de USR București, la Primăria Capitalei, a vorbit, miercuri, în emisiunea ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, despre problemele cu care se confruntă Bucureștiul în acest moment.

Întrebat ce se poate îmbunătăți în viața locuitorilor Capitalei dacă el ar deveni primar general, Nicușor Dan a explicat: „Bucureștiul are trei probleme uriașe: traficul, căldura și poluarea. Nu e ceva excepțional ce aș putea eu să spun despre asta. Trebuie să copiem, în linii mari, ce au făcut alții acum 30 de ani. Pentru asta trebuie să nu mai cheltuim banii pe paranghelii, să aducem banii serioși pe ce trebuie să investim. Pe trafic trebuie să reglăm managementul de trafic și asta durează doi ani și jumătate din momentul preluării mandatului. Cel mai mult durează să tragi cablurile speciale din cele 800 de intersecții către serverul central.

Șoseaua de centură trebuie să ajungă la Primărie. (...) E nevoie e o strategie pe parcări. Adică să faci parcările ieftine, chiar gratuit la periferie, să nu mai intre lumea cu mașina, să-i dai o conexiune cu transportul public și în felul ăsta să mai faci un pic de spațiu în oraș, să faci benzi unice de transport în comun”.

În acest context, Nicușor Dan a susținut că ar prefera să obțină funcția de edil al Bucureștiului, nu ca independent, ci având susținerea a trei partide.

„Prefer (să câștig Primăria Capitalei - n.r.) cu trei partide în spate pentru că o să existe o coaliție PNL-USR-PLUS-PMP în Consiliul General. Aceste partide trebuie să înceapă să lucreze la programul lor comun și evident că primarul care stă de multe ori la mâna Consiliului general trebuie să lucreze cu oamenii ăștia”, a mai spus Nicușor Dan.

