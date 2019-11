Nicușor Dan, candidatul independent la Primăria Capitalei, a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că cea mai grea problemă pe care o va avea de rezolvat viitorul edil al Capitalei este cea a încălzirii centralizate. Totul în condițiile în care mii de bucureșteni sunt lăsați fără apă caldă sau căldură din cauza unor lucrări de reparaţii sau din cauza remedierii unor avarii în reţeaua de termoficare care au cauzat oprirea furnizării agentului termic în mai multe zone ale Capitalei.

Întrebat dacă se mai poate face ceva în privința încălzirii locuințelor din Capitală, Nicușor Dan a răspuns: ”Oricine va fi viitorul primar, aceasta va fi problema cea mai grea pe care va avea să o rezolve, cea a încălzirii centralizate. Este obligatoriu ca sistemul de încălzire centralizată să fie menținut, din chestiuni care țin de poluare și din chestiuni operaționale. Au făcut niște orașe mai mici din România experiența de a renunța la sistemul centralizat și poluarea a crescut substanțial. Al doilea motiv, a spus-o reprezentantul Gaz de France, dacă ar fi să montăm toți centrale de apartament ar dura vreo zece ani la ritmul în care ei pot să facă toate branșamentele”.

De altfel, sistemul centralizat de încălzire, mobilitatea „și tot ce ține de ea”, poluarea și clădirile cu risc seismic „sunt chestiuni urgente pe care Bucureștiul trebuie să le rezolve”, consideră Nicușor Dan, care și-a lansat, marți, site-ul oficial de campanie.

Întrebat dacă desemnarea sa drept candidat al USR la Primăria Capitalei este mai degrabă o formalitate, Nicușor Dan a răspuns: ”Așa cred eu. (...) În luna octombrie a avut loc un vot în cadrul USR București și 86% dintre membrii USR București care au votat, au votat pentru ca eu să fiu candidatul susținut de USR București. Această chestiune trebuie formalizată și sâmbătă va avea loc un Comitet politic al USR și sper ca formalizarea să se facă la acest moment”.

