Nicușor Dan: PSD a greșit tactic - Mi-a promovat campania. Dacă pierde alegerile, Firea își termină cariera politică / Aurelian Bădulescu: Dan minte de la A la Z. Falimentul RADET, creația mafiei galbene (VIDEO)

Exclusiv

Candidatul Opoziției din București la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, s-au confruntat în direct, pe B1 TV, după incidentul de vineri dimineață. Amintim că o conferință de presă organizată de Dan despre problemele Bucureștiului și soluțiile lui a fost dată peste cap de Bădulescu. Acesta a venit neinvitat, a început să vorbească peste Dan, iar cei doi au ajuns să se îmbrâncească. Aurelian Bădulescu a declarat, pentru B1 TV, că a făcut acest gest pe principiul „ce ție nu-și place altuia nu face”, pentru că și Nicușor Dan și susținătorii lui au recurs la astfel de tactici. A mai afirmat, de asemenea, că a reacționat astfel pentru că s-a săturat de minciunile candidatului PNL-USR. La rândul său, Nicușor Dan a spus că, prin intervenția lui Bădulescu de vineri dimineață, PSD și-a făcut singur rău, pentru că tocmai l-au promovat mai mult pe el și campania lui. Cei doi au abordat și problema RADET. Bădulescu a explicat de ce crede că de vină pentru falimentul RADET este „mafia galbenă”, adică PNL, iar Nicușor Dan a explicat cum s-a ajuns la acest faliment sub Administrația Firea. În final, Bădulescu a ținut să-i testeze lui Dan cunoștințele despre... Prelungirea Ghencea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Nicușor Dan, despre conferința sa, întreruptă de Aurelian Bădulescu

„A fost o conferință de presă, am anunțat-o ieri, azi dimineață am anunțat locația. Am ales Prelungirea Ghencea, că acolo nu se întâmplă nimic și oamenii sunt foarte nemulțumiți că nu avansează șantierul ăla. Mă așteptam de la Primărie să vină cu niște muncitori acolo, nicidecum să vină viceprimarul să vorbească peste mine. Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală foarte mare de tactică electorală din partea Gabrielei Firea și a PSD, o mișcare disperată pentru că, dincolo de programe, primul lucru e democrația. Asta înseamnă că cine are ceva de spus trebuie lăsat să o spună, mai ales că eu acolo mă prezentam din poziția de candidat al Opoziției la Primăria Capitalei și mă adresam zecilor de mii de bucureșteni care se uitau atunci la televizor”, a declarat Nicușor Dan, în emisiunea ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

Nicușor Dan a mai afirmat că, prin comportamentul lui Aurelian Bădulescu la conferința organizată de el, PSD practic s-a faultat singur, căci nu a făcut decât să-i promoveze lui campania: „E un atac la democrație. Eu mă adresez tuturor bucureștenilor cu argumente. Ce s-a întâmplata zi e regretabil și pentru democrație. Gestul PSD de azi a dovedit că partidul ăsta nu-și schimbă năravul. A comis-o la 10 august, a comis-o la OUG 13 și cred că multă lume din București, indiferent de simpatiile politice, vrea ca lupta politică să fie civilizată și democratică. A fost o mișcare tactică greșită a PSD, prin care a făcut publică această campanie. Foarte multă lume are în cap acum că urmează o dezbatere între Dan și Firea, între PSD și anti-PSD”.

„O înfrângere în campania asta poate să fie sfârșitul carierei ei politice”, a mai afirmat Dan despre Gabriela Firea, Primarul General.

Aurelian Bădulescu dă vina pe Dan pentru huiduielile de pe Arena Națională. Nicușor Dan: O acuzație tipică PSD

Aurelian Bădulescu a intervenit atunci și a susținut că nu l-a pus nimeni să facă acest gest, dar era nevoie să dea o lecție pentru că și Nicușor Dan, împreună cu „grupul pe care l-a condus”, a orchestrat momentul în care Gabriela Firea a fost huiduită pe Areana Națională, la primirea Simonei Halep.

„Eu îl apreciez foarte mult. Un suflet mare”, a spus Bădulescu despre Dan.

„Vă dați seama că eu nu sunt genul de om pe care să-l trimită cineva cu bani să cumpere lapte și eu să iau pâine. Eu nu cred că am demonstrat în toți acești ani că trebuie să mă trimită Barbu sau Nicușor Dan sau doamna Firea după biscuiți. E un exemplu de ”ce ție nu-ți place altuia nu face”. Nici nouă nu ne-a plăcut când a orchestrat, împreună cu grupul pe care l-a condus, acum ceva timp, pe Arena Națională, acea manifestare de huliganism, când Primarul General alături de campioana lumii, domnișoara Halep, venise... Haideți să punem egal și să lăsăm la o parte această discuție și să vedem dacă de acum încolo ne putem confrunta democratic cu argumente și fără să ne mințim”, a mai declarat viceprimarul Capitalei.

Aurelian Bădulescu a insistat că atitudinea lui la conferința lui Nicușor Dan trebuie să marcheze un moment zero, urmând ca de acum dezbaterile în campanie să se poarte civilizat: „A fost un punct zero. Am pus egal și punct unor astfel de atitudini și o invitație la o campanie democratică, cu argumente și fără minciuni”.

În replică la acuzația lui Bădulescu privind huiduielile de pe Arena Națională, Dan a afirmat că este tipic social-democraților să nu priceapă faptul că pur și simplu unii oameni nu-i plac: „Asta e tipic PSD. Ei nu cred că cineva poate să nu te placă dacă nu-i plătit de cineva. Cum era în anii 90, că se tipăreau bani în sediul PNȚ și PNL. Ei nu pot pricepe faptul că, în mod democratic... Cum s-a oprit azi un motociclist să-i spună lui Bădulescu că nu e corect ce face”.

Întrebat de moderatorul Tudor Barbu dacă, în opinia sa, Gabriela Firea l-a pus pe Aurelian Bădulescu să acționeze astfel, Nicușor Dan a explicat: „Bădulescu e membru PSD București, șeful organizației e Firea. Fie că s-a dus singur sau l-a pus ea, Firea e responsabilă pentru comportamentul lui”.

Bădulescu a afirmat apoi că a reacționat astfel că s-a săturat de minciunile lui Dan: „A fost un semnal de alarmă împotriva minciunilor pe care le-a spus Nicușor Dan și, cum am spus, o invitație la o campanie pe argumente, nu una care să fie sub acest stigmat, al huiduielilor, a prezențelor nedorite. După aceeași logică, de ce l-a deranjat prezența noastră?”

„M-a deranjat că era un om care stătea în zona mea de confort. Legea spune doi metri. Vorbea într-una peste mine. Nu poți să transmiți așa un mesaj. Când exprimăm argumente o facem pe rând”, i-a răspuns Dan.

Bădulescu: „Am rugămintea, cu argumente, să-mi spună în ce fel să răspund eu când dumnealui minte de la A la Z și spune că totul e pe zero. Dacă domnul Barbu și-a plătit întreținerea și eu vin și spun că nu și-a plătit-o? Cum să reacționezi, că suntem într-o lume a absurdului. Eu sunt consilier general, alături de cei care au format majoritatea. Suntem la fel de legitimi ca dumnealui. Ce nu înțelege?”.

Cine e vinovat pentru falimentul RADET? Nicușor Dan: Gabriela Firea / Aurelian Bădulescu: Mafia galbenă

Întrebat de Tudor Barbu care a fost cea mai grosolană minciună spusă de candidatul Opoziției la Primăria Capitalei, viceprimarul a răspuns: „Cea mai mare minciună a fost că Firea cu PSD a băgat RADET în faliment”.

Nicușor Dan a explicat atunci de ce crede că PSD și Firea sunt vinovații pentru intrarea RADET în faliment: „RADET e în faliment. Cum a intrat? În ce administrație? Firea! Cum anume? Consiliul General, proprietarul RADET, a cerut el singur insolvența, instanța a dispus insolvența. Pentru că planul de reorganizare era fantezist, instanța a dispus falimentul. Responsabilitatea totaă e apropietarului RADET. Cine e proprietarul RADET? Consiliul General. Cine coordonează și propune lucruri Consiliului General? Primarul Gabriela Firea!”

Bădulescu a replicat, acuzând că PNL este, de fapt, de vină, pentru că el controlează tot ce înseamnă energie în România: „Starea de insolvență e un rezultat, deci în amonte de momentul în care tu declari o astfel de stare, acumulezi probleme pe care le expui în fața unui judecător. Noi am luat povara lăsată de cei din partidul din care acum Nicușor Dan face parte, că Dan e un persoanj transpartinic. A fost la USR, l-a dat afară Barna și acum a ajuns pe mâna PNL. Destinele RADET și ale energiei în România le-au condus mereu liberalii. În 2016, la o lună după ce am depus jurământul, am analizat împreună cu Consiliul General și cu primarul și ne-am dus în fața judecătorului, care a recunoscut că e o problemă și RADET are nevoie de protecția legii. Probleme generate de mafia galbenă a energiei, din care face parte Nicușor Dan”.

Nicușor Dan a amintit atunci că Firea a promis în campanie că va salva RADET, iar, odată ce a ajuns primar, când el i-a atras atenția că planul de reorganizare gândit este unul fantezist, aceasta s-a încăpățânat să meargă mai departe: „Consiliul General sub Firea a cerut insolvența? Da. El a propus planul de organizare? Da. Am spus în 2016, în ședința Consiliului, că e preludiul falimentului? Da. A zis Firea că nu e așa și o să redreseze RADET? Da. Asta e realitatea despre RADET și vorbește de mafii galbene... Oprescu a preluat RADET cu 100 de milioane de euro datorie și la final a trecut datoria de 800 de milioane de euro. Dacă Firea e corectă, venea în campanie și spunea că o să bage RADET în insolvență și apoi în faliment, dar ea a zis că o să redreseze RADET. A zis că ia 180 de miliaone de euro bani europeni, pe care nu i-a luat”.

Viceprimarul a răspuns că, în campanie, Firea nu avea de unde să știe cât de gravă e situația RADET: „Firea nu avea de unde să știe în campanie ce era acolo, că lucrurile erau ferecate. Noi am luat decizia ca urmare a dezastrului pe care l-am găsit la RADET, generat de conducerea RADET, în fruntea căreia se afla domnul Dumitrașcu. Normal că orice om de bine dă încredere că va trece această perioadă”.

Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu, despre lucrările care se fac (sau nu) în Prelungirea Ghencea

Aurelian Bădulescu a vrut apoi să-i testele cunoștințele lui Nicușor Dan. Ce a ieșit:

Bădulescu: Unde am fost noi pe Prelungirea Ghencea, ce tramvai urmează să treacă?”

Dan: niciun răspuns

Bădulescu: Haideți, domnu Barbu, că am treabă, v-am pupat! Până ne răspunde ce tramvai va trece, vă spun eu: 41. Vă pup, vă iubesc!

Dan: Lucrarea aia costă 550 de milioane și ei n-au investit mai mult de 10 milioane. În ritmul ăsta, mai devreme de 100 de ani n-o să treacă tramvaiul 41.