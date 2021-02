Nicușor Dan: Putem primi în administrare cele 4 spitale din Sectorul 1, dar vom cere bani. Ministerul Sănătății să vină cu o strategie / Decizia Consiliului Local Sector 1 a fost legitimă (VIDEO)

Consiliul Local al Sectorului 1, la propunerea primarului Clotilde Armand, a decis recent transferul clădirilor și terenurilor a patru spitale din administrarea Primăriei de sector în administrarea unităților sanitare. În fața acuzațiilor aduse, Clotilde Armand a susținut că nu s-a pus problema tăierii finanțării pentru aceste spitale, așa cum s-a speculat. În scandalul creat, Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis că Primăria Capitalei este dispusă să preia cele patru instituții, dar e nevoie și de bani. Acum, Dan a explicat întregul proces și cum s-a ajuns la această situație.

„Ce a făcut Consiliul Local Sector 1 a făcut o chestiune absolut firească și legitimă. El avea obligația din 2004 să dea clădirile în administrarea spitalelor însele și le-a dat acum, în 2021. Deci e o operațiune perfect juridică și perfect legitimă”, a spus Nicușor Dan. El a precizat că, acum, managementul medical al acestor spitale e la Ministerul Sănătății, iar clădirile sunt în administrarea spitalelor însele.

Dan a mai susținut că Ministerul Sănătății ar trebui să vină cu o strategie privind cele patru spitale, iar dacă acesta consideră că ele ar trebui să ajungă la Primăria București, atunci el e de acord, dar va cere sume în plus pentru că „administrarea presupune bani”.

